Controlli straordinari nei locali: raffica di sanzioni a Villafalletto

Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore della Provincia di Cuneo. Nell’ambito di queste attività, la Polizia di Stato della Questura di Cuneo ha rafforzato le verifiche anche sul rispetto delle normative vigenti nei locali pubblici, con particolare attenzione agli aspetti amministrativi e igienico-sanitari.

Nella giornata del 16 gennaio, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa, insieme ai militari del N.I.P.A.A.F. dei Carabinieri di Cuneo, ha effettuato un controllo straordinario a Villafalletto. L’intervento ha interessato un albergo con annesso ristorante, bar e sala giochi, all’interno del quale sono emerse numerose criticità.

Dagli accertamenti sull’attività alberghiera sono state riscontrate violazioni legate alla mancata comunicazione agli organi competenti delle variazioni strutturali effettuate, oltre all’assenza del logo identificativo della categoria di stelle attribuite, come previsto dalla normativa regionale. Per queste irregolarità sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 2.166 euro. Inoltre, è stata accertata l’ospitalità di un cittadino extracomunitario senza la prevista dichiarazione di ospitalità alla Questura: al titolare è stata quindi elevata una sanzione di 1.032 euro.

Durante il controllo dell’attività di ristorazione e bar, gli operatori hanno sequestrato circa 350 chilogrammi di derrate alimentari risultate scadute, conservate in cattivo stato o prive di tracciabilità. Per queste violazioni il titolare è stato sanzionato per un importo complessivo di 18.300 euro.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate nella gestione della sala giochi adiacente al bar, in particolare per la mancata sorvegliabilità dei locali a causa dei vetri oscurati e per l’assenza della voltura della licenza comunale dei sistemi di gioco utilizzati. Anche in questo caso sono scattate sanzioni per un totale di 17.000 euro. Nel corso dei medesimi servizi, una sanzione amministrativa di 1.000 euro è stata inoltre applicata alla giovane gestore, classe 2005, di un’altra attività di giochi leciti situata nelle immediate vicinanze della struttura ricettiva.

La Polizia di Stato ha annunciato che nei prossimi giorni i controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative, tutelare la salute dei cittadini e prevenire situazioni di illegalità.