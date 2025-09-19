La Tecno In Macchine Utensili Srl di Borgo San Dalmazzo ricerca un tecnico commerciale e un elettricista industriale

La Tecno In Srl è un’azienda che dal 1994 si è affermata come punto di riferimento sul mercato del commercio di macchine utensili nuove ed usate di qualità.
L’azienda è specializzata in:
- Commercio di macchine utensili nuove e usate
- Revisioni meccaniche, elettriche ed elettroniche
- Installazione e messa in geometria macchinari
- Traslochi di officine chiavi in mano
- Assistenza tecnica
- Adeguamento dei macchinari alle normative di sicurezza vigenti
- la parte elettrica nelle revisioni sui macchinari (modifiche/rifacimento impianto elettrico, cablaggi bordo macchina, ecc..)
- la parte elettrica nelle assistenze/installazioni (collegamenti, ricerca guasti, ecc..).
Si richiede preferibilmente esperienza pregressa in ambito elettrico industriale, capacità propositive, senso d'appartenenza e desiderio di realizzazione lavorativa.
La figura di tecnico commerciale ricercata, affiancata da personale specializzato, si occuperà di seguire tutto ciò che concerne:
- l’approvvigionamento dei ricambi, nelle revisioni sui macchinari e nelle assistenze/installazioni;
- le operazioni di marketing online, per far conoscere i nostri lavori e pubblicizzare le nostre macchine a livello internazionale;
- il contatto con il pubblico, accogliere clienti e fornitori presso la nostra sede e partecipare ad eventi come fiere di settore ed incontri presso case costruttrici.
Si valutano anche giovani privi di esperienza lavorativa con titolo di studio inerente da formare.
Offriamo inserimento diretto in un ambiente giovane e stimolante.
Offriamo inserimento diretto in un ambiente giovane e stimolante.
Inviare il curriculum a info@tecnoinsrl.it.