Ceva: dal Comune 15mila euro all’Associazione Ospedali

Una importante donazione dal Comune di Ceva a favore della Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva, realtà che si impegna a sostegno del distretto sanitario dell’ASL CN1 che comprende il Cebano e del Monregalese, promuovendo raccolte di fondi, azioni di sensibilizzazione e di raccordo tra gli attori pubblici e privati del territorio.

La Giunta comunale, attraverso una variazione di bilancio, ha infatti stanziato 15mila euro a favore della Fondazione.

“Si tratta di un’iniziativa che avevamo già pensato lo scorso anno, in occasione della Mostra del Fungo – commenta il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. Nel 2024 avevamo deciso di non allestire lo spettacolo pirotecnico nel corso dell’inaugurazione della Mostra, e contestualmente di devolvere la cifra che sarebbe occorsa per realizzare lo spettacolo ad un Ente benefico, individuandolo nella Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva. Stabilimmo inoltre di attendere l’anno successivo per rendere il contributo più importante e consistente. In questo 2025 contribuiamo dunque con 15mila euro all’attività meritoria di questo Ente, che opera in un ambito fondamentale e sensibile come la sanità, unendo il Cebano al Monregalese per fare fronte comune, come territorio, alle difficoltà e alle necessità che presentano i presidi sanitari”.