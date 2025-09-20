Il panino più foodish di Milano superstar a Bra per Cheese

Chi ha la memoria lunga ricorderà la storia di Pantura, quando questo food truck si aggiudicò una puntata di Foodish, il programma in onda su TV8, che ogni sera propone un viaggio nel panorama gastronomico del Belpaese, tenendo incollati oltre 400mila spettatori.

Ne parliamo, perché il panino preparato da Saverio Gramegna ed eletto da Joe Bastianich il più foodish di Milano, è approdato a Bra per Cheese, a bordo di una roulotte situata in piazza Spreitenbach.

Qui le papille gustative vi esploderanno, grazie a pane di Altamura croccante, polpo alla piastra, patate schiacciate e una salsa a base di prezzemolo, che insieme regalano un sapore intenso e golosissimo. Che dire…voto DIESCI!

Pantura - storie di cibo

Pantura - storie di cibo nasce nel 2015, per le strade di Milano, dall’idea (e soprattutto dall’esigenza) di due amici pugliesi di avere del pane buono in città. «Abbiamo iniziato a vendere bruschette preparate con il pane di Altamura DOP a bordo di una cargo bike allestita con cucina, girando per il centro di Milano» racconta Saverio Gramegna.

Il risultato è da effetto wow, tanto che il food truck di Pantura è inserito dal 2018 sulle guide del Gambero Rosso alla voce dei migliori street food italiani, oltre che nelle riviste e testate di settore. C’è poco da aggiungere.