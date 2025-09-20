Un successo l'inaugurazione del Chiosco Comunale a Lagnasco

Venerdì 19 settembre, dopo mesi di lavoro, è stato inaugurato il chiosco realizzato dal Comune presso gli impianti sportivi. È stato emozionante vedere tanti cittadini partecipare con entusiasmo e, soprattutto, vedere la passione e la dedizione di Giulia e Fabrizio, i nostri nuovi gestori.

Questo chiosco diventerà un punto di ritrovo per i giovani, per gli atleti dopo gli allenamenti e per chiunque voglia fare una pausa rinfrescante o un piccolo spuntino in compagnia. Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo, che rappresenta la penultima tappa del grande progetto di riqualificazione degli impianti sportivi. A breve inizieremo anche l’ultima fase, che prevede la realizzazione di un nuovo locale polivalente, pensato per ospitare feste di compleanno, eventi della comunità e incontri associativi.

Un ringraziamento speciale va ai sindaci dei Comuni vicini che hanno partecipato: la sindaca del Comune di Manta, accompagnata dai suoi assessori, nonché consigliera provinciale, il sindaco di Saluzzo, la vicesindaca di Savigliano, il vicesindaco di Scarnafigi, il sindaco di Villanova Solaro e il presidente provinciale di Confcommercio. Inoltre, è stato un onore ricevere anche l’in bocca al lupo online direttamente dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Un ringraziamento particolare va all’architetto Gianluca Eandi, nostro tecnico comunale, per aver progettato l’opera e seguito i lavori, e a tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato alla riuscita di questo intervento.

Grazie anche per la partecipazione degli atleti del Calcio Lagnasco e del Volley Lagnasco, e un ringraziamento per i graditissimi interventi del vicepresidente del Lagnasco Calcio, Ivo Migliore, e del presidente del Volley Lagnasco, Davide Risso.

Un grazie sincero a Don Ettore Signorile per aver benedetto tutti noi presenti e i nuovi locali, accompagnando con la sua vicinanza questo momento di comunità.

A nome dell’amministrazione comunale, facciamo un enorme in bocca al lupo a Giulia e Fabrizio per questa nuova avventura!