Ampia partecipazione a Beinette alla "Messa animata" che ha aperto l'anno catechistico

"La speranza in cammino sulla rotta di un sogno". Con queste parole è stato inaugurato, lo scorso sabato 20 settembre, il nuovo anno catechistico a Beinette dove, come da tradizione, è stata celebrata la "Messa animata".

La funzione, officiata da don Luciano e padre Ermanno, si è svolta nel prato dietro l'oratorio, unendo fede, musica e riflessioni. Ampia la partecipazione dei fedeli che hanno preso parte alla Santa Messa che è stata arricchita grazie al coro e a un gruppo musicale composto da oltre 100 animatori e musicisti, provenienti anche dalle parrocchie vicine di San Lorenzo, Peveragno e Margarita.

L'accompagnamento musicale, con violino, chitarra, flauto traverso e pianoforte, ha trasformato la messa in una sinfonia di speranza. A conclusione della cerimonia, gli animatori hanno condiviso una lettura profonda basata su "Sulla rotta di un sogno": il testo ha affrontato il tema della perseveranza, invitando a non perdere la speranza di fronte agli ostacoli della vita. La riflessione ha messo in discussione l'idea che solo i bambini possano sognare e ha incoraggiato tutti a ritrovare il proprio "bambino interiore" per riscoprire i desideri più autentici, sottolineando come la vita sia un "dono unico e prezioso" e ha invitato a viverla pienamente, accogliendo ogni cambiamento di rotta.

L'intera celebrazione è stata un invito a credere che, anche quando tutto sembra perduto, "c'è sempre un buon motivo per vivere."

La giornata si è conclusa con un momento conviviale e con la proiezione dei filmini dei campeggi estivi.