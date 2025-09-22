La comunità di Castiglione Falletto piange la scomparsa di Giuseppe "Beppe" Stirano, venuto a mancare ieri sera , domenica 21 settembre, all'età di 85 anni nella sua abitazione del centro storico.

Figura di riferimento per il territorio, Stirano ha esercitato per molti anni la professione di ragioniere con ufficio a Gallo d'Alba ed è stato uno dei principali collaboratori della parrocchia locale, occupandosi con dedizione della contabilità parrocchiale.

Lascia la moglie Rita e i tre figli: Alessandra e Paolo, entrambi professionisti con studio a Gallo - lei commercialista e lui ingegnere - e Simona, che insieme al marito Massimiliano gestisce uno studio di commercialisti ad Alba. Lo piangono anche i sei nipoti: Rebecca, Angelica, Luca, Ginevra, Matteo e Stella, nonché la sorella Nella, la cognata, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è stata allestita questa mattina presso l'abitazione di famiglia, dove è possibile rendere omaggio alla salma. La veglia funebre si terrà domani sera, martedì, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Castiglione Falletto. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle ore 15 nella stessa chiesa. La salma sarà poi seppellita nel cimitero locale.

Don Antonello, parroco della comunità, invita i fedeli a unirsi nella preghiera: "Preghiamo il Signore della vita perché accolga nel suo Regno questo nostro parrocchiano e doni consolazione ai suoi familiari. Riposi in pace".