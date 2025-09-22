 / Economia

Economia | 22 settembre 2025, 14:45

Fedeltà al lavoro, i premiati ieri ad Alba

La 72esima edizione della premiazione degli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della provincia

Domenica scorsa ad Alba, presso la Chiesa di San Domenico in Via Teobaldo Calissano, si è svolta la 72^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico. 

Ad essere premiati sono stati gli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della provincia.

Nel corso della premiazione è stato consegnato il premio speciale “Sostenibilità e innovazione” a Luca Fasano – Valverbe Soc. Agricola Cooperativa

Sei, inoltre, le personalità che hanno ricevuto il “Sigillo d’oro”, per essersi distinte nel campo economico, sociale e culturale o che hanno dimostrato particolare capacità, impegno e competenza nel settore in cui svolgono la loro attività:

Giuseppe AMBROSOLI – Artigianato

Giacomo BADELLINO – Commercio

Matterino DOGLIANI – Industria

Mauro GIACOSA – Cooperazione

Aldo MARCHISIO – Agricoltura

Renato SEVEGA – Cultura

Consegnati, infine, 141 diplomi e medaglie alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia:

- 2 cooperative costituite da almeno 40 anni;

- 3 industriali con 35 anni di attività;

- 41 coltivatori diretti con 35 anni di attività.

- 44 artigiani con 35 anni di attività;

- 51 commercianti con 35 anni di attività;
 

ELENCO PREMIATI

FEDELTA’ AL LAVORO 2025

SETTORE - COOPERAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMICO VERDE - BOVES

Manutenzione e costruzione aree verdi, impianti di irrigazione e sgombero neve

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ S.C.P.A. - CARRÙ

Banca di Credito Cooperativo
 

SETTORE - INDUSTRIA

ELIA Lorenzo - ALBA

Produzione, montaggio e vendita serramenti in legno
 

OLIVERO Gianpaolo - FOSSANO

Costruzione, installazione, manutenzione impianti civili, industriali – carpenteria
 

PREVE Riccardo - ROCCAVIONE

Lavorazioni edili, stradali, ferroviarie - opere speciali in cemento armato - segnaletica e sicurezza stradale
 

SETTORE – AGRICOLTURA

ADRIANO Marco - ALBA

Coltivatore diretto
 

CROSETTO Eugenio - BARGE

Coltivatore diretto
 

CROSETTO Giovanni - BARGE

Coltivatore diretto
 

BASSO Bruno - BASTIA MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

CROSETTI Costantino - BASTIA MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

SEYMAND Giovanni Simone - BELLINO

Coltivatore diretto
 

DAMONTE Roberto - CANALE

Coltivatore diretto
 

NICOLINO Luciano - CARDÈ

Coltivatore diretto
 

MARCHISIO Flavio - CASTELLINALDO D’ALBA

Coltivatore diretto
 

MARCHISIO Sergio - CASTELLINALDO D’ALBA

Coltivatore diretto
 

CAVALLO Francesco - CAVALLERMAGGIORE

Coltivatore diretto
 

SILVESTRO Spirito - CENTALLO

Coltivatore diretto
 

OLIVERO Ezio Giuseppe - COSTIGLIOLE SALUZZO

Coltivatore diretto
 

BERNARDI Silvano - CUNEO

Coltivatore diretto
 

BRIGNONE Dario - CUNEO

Coltivatore diretto
 

CANDELA Bernardino - CUNEO

Coltivatore diretto
 

GIUGIA Giorgio - CUNEO

Coltivatore diretto
 

VEGLIO Marco - DIANO D’ALBA

Coltivatore diretto
 

MELLANO Luigi - FOSSANO

Coltivatore diretto
 

PANERO Antonio - FOSSANO

Coltivatore diretto
 

FERRERO Michelangelo - LAGNASCO

Coltivatore diretto
 

MONDINO Michele - LAGNASCO

Coltivatore diretto
 

ODASSO Aldo - LAGNASCO

Coltivatore diretto
 

ALPISTE Giorgio - MANGO

Coltivatore diretto
 

PIO Tommaso - MANGO

Coltivatore diretto
 

BERNELLI Claudio - MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

BERNELLI Valerio - MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

DAMMIANO Annina - MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

ROA’ Luigi - MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

VIBERTI Giuliana - MONFORTE D’ALBA

Coltivatore diretto


 

GAZZOLA Gianmarco - MOROZZO

Coltivatore diretto


 

CIGLIUTI Renato - NEIVE

Coltivatore diretto


GARRO Andrea - PEVERAGNO

Coltivatore diretto
 

FERRERO Bartolomeo - RACCONIGI

Coltivatore diretto
 

CANAVESE Serafino - SAN MICHELE MONDOVÌ

Coltivatore diretto
 

BUSSI Marco - SANTO STEFANO BELBO

Coltivatore diretto
 

RINAUDO Alessandro - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto
 

ROASIO Cesare - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto
 

CAULA Valerio - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto
 

ABRIGO Orlando - TREISO

Coltivatore diretto
 

BONFANTE Enzo - VILLAR SAN COSTANZO

Coltivatore diretto
 

SETTORE – ARTIGIANATO
 

Famiglia MONDINO - FOSSANO

Tipolitografia dal 1938
 

DEVALLE Pieraldo - BARGE

Carpenteria metallica leggera
 

BRUNO Ferruccio - BORGO SAN DALMAZZO

Impresa edile
 

CAPOCCHIA Luigi - BRA

Assistenza e manutenzione caldaie e bruciatori, addolcimento acque e

Condizionamento
 

RACCA Renzo - BRA

Impresa edile
 

FERRERO Marco - CARRÙ

Fotografo
 

GATTINO Pier Angelo - CAVALLERMAGGIORE

Impresa edile
 

DENINA Giuseppe - CEVA

Macelleria
 

MINA Giovanni - CHERASCO

Falegname
 

BOTTASSO Guido - CHIUSA DI PESIO

Falegname
 

GABUTTI Italo - CISSONE

Escavazione e movimento terra
 

AMBROGIO Sergio - CUNEO

Meccatronica - elettrauto – gommista
 

ARNEODO Gianpiero - CUNEO

Installazione e manutenzione impianti di refrigerazione
 

NICOLA Carlo - FOSSANO

Produzione e vendita gelati - bar e tavola fredda
 

TONELLI Dario - FOSSANO

Produzione e vendita gelati, bar
 

LANZA Gianfranco - FRABOSA SOPRANA

Impresa edile
 

STOPPA Angelo - GENOLA

Commercio e produzione mangimi per animali
 

TOMATIS Carlo - MAGLIANO ALPI

Impresa edile
 

GROSSO Piero - MOIOLA

Segheria - abbattimento piante - lavori forestali
 

GROSSO Dario - MOIOLA

Segheria - abbattimento piante - lavori forestali
 

GROSSO Livio - MOIOLA

Segheria - abbattimento piante - lavori forestali
 

MONTALDO Mario - MONDOVÌ

Servizio autogru
 

MORA Roberto - MONDOVÌ

Idraulico
 

FRACCHIA Claudio - NIELLA BELBO

Muratore
 

GIACCONE Alfio - PAMPARATO

Falegname
 

GARRO Roberto - PEVERAGNO

Lavorazione del marmo - costruzione tombe e manufatti funerari
 

BALLAURI Roberto - PIOZZO

Falegname
 

CANDUSSIO Giorgio - PRIOLA

Muratore
 

GONELLA Pietro - RACCONIGI

Termo-idraulico, installazione, trasformazione, ampliamento e

manutenzione impianti a gas
 

SINCHETTO Maria Grazia - RACCONIGI

Parrucchiera
 

GARELLI Giovanni - ROCCA DE’ BALDI

Installazione, manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento,

idrosanitari, gas e antincendio
 

GARELLI Giuseppe - ROCCA DE’ BALDI

Lavori di idraulica, lattoneria, installazione impianti idrico-sanitari e

di riscaldamento
 

DHO Ezio - ROCCAFORTE MONDOVÌ

Lavorazione del legno – falegname
 

PASTORELLI Piersandro - ROCCAFORTE MONDOVÌ

Idraulico
 

PIPINO Giancarlo - SANFRÈ

Piastrellista
 

GHIA Maurilio - SAVIGLIANO

Officina meccanica
 

MONASTEROLO Massimo - SAVIGLIANO

Installazione, riparazione, manutenzione e assistenza impianti di

Riscaldamento
 

MARENGO Marcello - TARANTASCA

Legatoria e cartotecnica
 

BOVETTI Livio - VICOFORTE

Escavazione - movimento terra
 

BRONDELLO Gianpiero - VIGNOLO

Officina meccanica
 

BRONDELLO Silvio - VIGNOLO

Officina meccanica
 

BRONDELLO Valter - VIGNOLO

Officina meccanica
 

BOLLATI Giovanni - VILLAFALLETTO

Autotrasporto cose conto terzi
 

DOLCE Gualtiero - VILLAFALLETTO

Produzione imballaggi in legno
 

SETTORE - COMMERCIO E SERVIZI
 

Famiglia SALVETTI - PAROLDO

Trattoria dal 1920
 

ALESSANDRIA Fausto - ALBA

Commercio minuto mobili
 

ALESSANDRIA Flavio - ALBA

Commercio minuto mobili
 

DE CAROLIS Pietro - ALBA

Agenzia di pubblicità
 

BRUNO Nicoletta - BAGNOLO PIEMONTE

Commercio dettaglio abbigliamento
 

FORNERO Giovanni - BAGNOLO PIEMONTE

Commercio minuto alimentari e tabacchi
 

ALBARELLO Stefania - BARBARESCO

Ristorante
 

FARIELLO Crescenzo - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria – ristorante
 

FARIELLO Maria - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria - ristorante
 

GIRAUDO Marisa - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria – ristorante
 

INNOCENZI Massimo - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria – ristorante
 

REINERO Massimiliano - BORGO SAN DALMAZZO

Ristorante
 

BISOTTO Giulia - BOVES

Cartoleria – edicola
 

FESSIA Riccardo - BRA

Commercio minuto e ingrosso frutta, ortaggi e alimentari
 

FESSIA Sergio - BRA

Commercio minuto e ingrosso frutta, ortaggi e alimentari
 

BERARDO Elda - BUSCA

Commercio ingrosso e minuto ceramiche, pavimenti, rivestimenti,

arredo bagno e sanitari
 

ELLENA Lidia - CARRÙ

Ristorante
 

ARNAUDO Rosalba - CENTALLO

Ristorante – bar
 

RIORDA Valerio - CENTALLO

Rappresentante di commercio prodotti zootecnici
 

AIMO Paolo - CIGLIÈ

Ristorante – bar
 

BOTTA Antonio - CUNEO

Commercio apparecchi acustici
 

DE CARLINI Marco - CUNEO

Agenzia assicurativa
 

GIULIANO Alessandro - CUNEO

Commercio elettrodomestici, cucine e arredi
 

RINALDI Mauro - DIANO D’ALBA

Confezionamento olio commestibile
 

RINALDI Sergio - DIANO D’ALBA

Confezionamento olio commestibile
 

ALIMANDI Raffaele - ENTRACQUE

Ristorante


TOSELLI Adriano - ENTRACQUE

Ristorante
 

GHIGO Gabriella - ENTRACQUE

Commercio minuto prodotti alimentari e non alimentari
 

CHIABRANDO Pierluigi - FOSSANO

Commercio dettaglio e ingrosso infissi e serramenti
 

PAGLIANO Francesco - FOSSANO

Macelleria
 

TIBALDI Mario - GRINZANE CAVOUR

Ristorante – bar
 

ASTEGIANO Cristina - LIMONE PIEMONTE

Commercio minuto piante e fiori
 

GIOANNINI Paola - MAGLIANO ALPI

Albergo e ristorante
 

GASTALDI Alessandro - MONDOVÌ

Agenzia assicurativa
 

GASTALDI Paolo - MONDOVÌ

Agenzia assicurativa
 

SANTIÀ Giuseppina - MONDOVÌ

Profumeria
 

BORNENGO Antonella - MONTÀ

Sub-agenzia di assicurazioni
 

MASANTE Valter - MONTEZEMOLO

Bar
 

ALTARE Marco - MURAZZANO

Commercio ingrosso vini, uve e bevande - commercio dettaglio bevande
 

DA RE Silvia - PAESANA

Sub-agente di assicurazione
 

BORDIZZO Luigi - PIOBESI D’ALBA

Ristorante – bar
 

MARSAGLIA Alessandra - PIOBESI D’ALBA

Ristorante – bar
 

GALLINOTTI Isabella - ROCCABRUNA

Farmacista
 

VIBERTI Luciano - RODDI

Commercio ingrosso impianti frigoriferi industriali e arredamenti per negozi
 

DESTEFANIS Paolo - S. VITTORIA D’ALBA

Ristorante – albergo
 

LOMBARDO Luisa - SALUZZO

Commercio minuto abbigliamento
 

BOASSO Benvenuto - SINIO

Commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli
 

EVANGELISTI Edoardo Valeriano - SOMMARIVA DEL BOSCO

Ristorante
 

REINERO Teresa Carla - SOMMARIVA DEL BOSCO

Ristorante
 

ODESTRI Mauro - VALLORIATE

Albergo – ristorante
 

DELLA BELLA Valentino - VINADIO

Albergo

I sei premiati con il Sigillo d'Oro

