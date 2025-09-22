Fedeltà al lavoro, i premiati ieri ad Alba

Domenica scorsa ad Alba, presso la Chiesa di San Domenico in Via Teobaldo Calissano, si è svolta la 72^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico.
Ad essere premiati sono stati gli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della provincia.
Nel corso della premiazione è stato consegnato il premio speciale “Sostenibilità e innovazione” a Luca Fasano – Valverbe Soc. Agricola Cooperativa
Sei, inoltre, le personalità che hanno ricevuto il “Sigillo d’oro”, per essersi distinte nel campo economico, sociale e culturale o che hanno dimostrato particolare capacità, impegno e competenza nel settore in cui svolgono la loro attività:
Giuseppe AMBROSOLI – Artigianato
Giacomo BADELLINO – Commercio
Matterino DOGLIANI – Industria
Mauro GIACOSA – Cooperazione
Aldo MARCHISIO – Agricoltura
Renato SEVEGA – Cultura
Consegnati, infine, 141 diplomi e medaglie alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia:
- 2 cooperative costituite da almeno 40 anni;
- 3 industriali con 35 anni di attività;
- 41 coltivatori diretti con 35 anni di attività.
- 44 artigiani con 35 anni di attività;
- 51 commercianti con 35 anni di attività;
ELENCO PREMIATI
FEDELTA’ AL LAVORO 2025
SETTORE - COOPERAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMICO VERDE - BOVES
Manutenzione e costruzione aree verdi, impianti di irrigazione e sgombero neve
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ S.C.P.A. - CARRÙ
Banca di Credito Cooperativo
SETTORE - INDUSTRIA
ELIA Lorenzo - ALBA
Produzione, montaggio e vendita serramenti in legno
OLIVERO Gianpaolo - FOSSANO
Costruzione, installazione, manutenzione impianti civili, industriali – carpenteria
PREVE Riccardo - ROCCAVIONE
Lavorazioni edili, stradali, ferroviarie - opere speciali in cemento armato - segnaletica e sicurezza stradale
SETTORE – AGRICOLTURA
ADRIANO Marco - ALBA
Coltivatore diretto
CROSETTO Eugenio - BARGE
Coltivatore diretto
CROSETTO Giovanni - BARGE
Coltivatore diretto
BASSO Bruno - BASTIA MONDOVÌ
Coltivatore diretto
CROSETTI Costantino - BASTIA MONDOVÌ
Coltivatore diretto
SEYMAND Giovanni Simone - BELLINO
Coltivatore diretto
DAMONTE Roberto - CANALE
Coltivatore diretto
NICOLINO Luciano - CARDÈ
Coltivatore diretto
MARCHISIO Flavio - CASTELLINALDO D’ALBA
Coltivatore diretto
MARCHISIO Sergio - CASTELLINALDO D’ALBA
Coltivatore diretto
CAVALLO Francesco - CAVALLERMAGGIORE
Coltivatore diretto
SILVESTRO Spirito - CENTALLO
Coltivatore diretto
OLIVERO Ezio Giuseppe - COSTIGLIOLE SALUZZO
Coltivatore diretto
BERNARDI Silvano - CUNEO
Coltivatore diretto
BRIGNONE Dario - CUNEO
Coltivatore diretto
CANDELA Bernardino - CUNEO
Coltivatore diretto
GIUGIA Giorgio - CUNEO
Coltivatore diretto
VEGLIO Marco - DIANO D’ALBA
Coltivatore diretto
MELLANO Luigi - FOSSANO
Coltivatore diretto
PANERO Antonio - FOSSANO
Coltivatore diretto
FERRERO Michelangelo - LAGNASCO
Coltivatore diretto
MONDINO Michele - LAGNASCO
Coltivatore diretto
ODASSO Aldo - LAGNASCO
Coltivatore diretto
ALPISTE Giorgio - MANGO
Coltivatore diretto
PIO Tommaso - MANGO
Coltivatore diretto
BERNELLI Claudio - MONDOVÌ
Coltivatore diretto
BERNELLI Valerio - MONDOVÌ
Coltivatore diretto
DAMMIANO Annina - MONDOVÌ
Coltivatore diretto
ROA’ Luigi - MONDOVÌ
Coltivatore diretto
VIBERTI Giuliana - MONFORTE D’ALBA
Coltivatore diretto
GAZZOLA Gianmarco - MOROZZO
Coltivatore diretto
CIGLIUTI Renato - NEIVE
Coltivatore diretto
GARRO Andrea - PEVERAGNO
Coltivatore diretto
FERRERO Bartolomeo - RACCONIGI
Coltivatore diretto
CANAVESE Serafino - SAN MICHELE MONDOVÌ
Coltivatore diretto
BUSSI Marco - SANTO STEFANO BELBO
Coltivatore diretto
RINAUDO Alessandro - SAVIGLIANO
Coltivatore diretto
ROASIO Cesare - SAVIGLIANO
Coltivatore diretto
CAULA Valerio - SAVIGLIANO
Coltivatore diretto
ABRIGO Orlando - TREISO
Coltivatore diretto
BONFANTE Enzo - VILLAR SAN COSTANZO
Coltivatore diretto
SETTORE – ARTIGIANATO
Famiglia MONDINO - FOSSANO
Tipolitografia dal 1938
DEVALLE Pieraldo - BARGE
Carpenteria metallica leggera
BRUNO Ferruccio - BORGO SAN DALMAZZO
Impresa edile
CAPOCCHIA Luigi - BRA
Assistenza e manutenzione caldaie e bruciatori, addolcimento acque e
Condizionamento
RACCA Renzo - BRA
Impresa edile
FERRERO Marco - CARRÙ
Fotografo
GATTINO Pier Angelo - CAVALLERMAGGIORE
Impresa edile
DENINA Giuseppe - CEVA
Macelleria
MINA Giovanni - CHERASCO
Falegname
BOTTASSO Guido - CHIUSA DI PESIO
Falegname
GABUTTI Italo - CISSONE
Escavazione e movimento terra
AMBROGIO Sergio - CUNEO
Meccatronica - elettrauto – gommista
ARNEODO Gianpiero - CUNEO
Installazione e manutenzione impianti di refrigerazione
NICOLA Carlo - FOSSANO
Produzione e vendita gelati - bar e tavola fredda
TONELLI Dario - FOSSANO
Produzione e vendita gelati, bar
LANZA Gianfranco - FRABOSA SOPRANA
Impresa edile
STOPPA Angelo - GENOLA
Commercio e produzione mangimi per animali
TOMATIS Carlo - MAGLIANO ALPI
Impresa edile
GROSSO Piero - MOIOLA
Segheria - abbattimento piante - lavori forestali
GROSSO Dario - MOIOLA
Segheria - abbattimento piante - lavori forestali
GROSSO Livio - MOIOLA
Segheria - abbattimento piante - lavori forestali
MONTALDO Mario - MONDOVÌ
Servizio autogru
MORA Roberto - MONDOVÌ
Idraulico
FRACCHIA Claudio - NIELLA BELBO
Muratore
GIACCONE Alfio - PAMPARATO
Falegname
GARRO Roberto - PEVERAGNO
Lavorazione del marmo - costruzione tombe e manufatti funerari
BALLAURI Roberto - PIOZZO
Falegname
CANDUSSIO Giorgio - PRIOLA
Muratore
GONELLA Pietro - RACCONIGI
Termo-idraulico, installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione impianti a gas
SINCHETTO Maria Grazia - RACCONIGI
Parrucchiera
GARELLI Giovanni - ROCCA DE’ BALDI
Installazione, manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento,
idrosanitari, gas e antincendio
GARELLI Giuseppe - ROCCA DE’ BALDI
Lavori di idraulica, lattoneria, installazione impianti idrico-sanitari e
di riscaldamento
DHO Ezio - ROCCAFORTE MONDOVÌ
Lavorazione del legno – falegname
PASTORELLI Piersandro - ROCCAFORTE MONDOVÌ
Idraulico
PIPINO Giancarlo - SANFRÈ
Piastrellista
GHIA Maurilio - SAVIGLIANO
Officina meccanica
MONASTEROLO Massimo - SAVIGLIANO
Installazione, riparazione, manutenzione e assistenza impianti di
Riscaldamento
MARENGO Marcello - TARANTASCA
Legatoria e cartotecnica
BOVETTI Livio - VICOFORTE
Escavazione - movimento terra
BRONDELLO Gianpiero - VIGNOLO
Officina meccanica
BRONDELLO Silvio - VIGNOLO
Officina meccanica
BRONDELLO Valter - VIGNOLO
Officina meccanica
BOLLATI Giovanni - VILLAFALLETTO
Autotrasporto cose conto terzi
DOLCE Gualtiero - VILLAFALLETTO
Produzione imballaggi in legno
SETTORE - COMMERCIO E SERVIZI
Famiglia SALVETTI - PAROLDO
Trattoria dal 1920
ALESSANDRIA Fausto - ALBA
Commercio minuto mobili
ALESSANDRIA Flavio - ALBA
Commercio minuto mobili
DE CAROLIS Pietro - ALBA
Agenzia di pubblicità
BRUNO Nicoletta - BAGNOLO PIEMONTE
Commercio dettaglio abbigliamento
FORNERO Giovanni - BAGNOLO PIEMONTE
Commercio minuto alimentari e tabacchi
ALBARELLO Stefania - BARBARESCO
Ristorante
FARIELLO Crescenzo - BORGO SAN DALMAZZO
Pizzeria – ristorante
FARIELLO Maria - BORGO SAN DALMAZZO
Pizzeria - ristorante
GIRAUDO Marisa - BORGO SAN DALMAZZO
Pizzeria – ristorante
INNOCENZI Massimo - BORGO SAN DALMAZZO
Pizzeria – ristorante
REINERO Massimiliano - BORGO SAN DALMAZZO
Ristorante
BISOTTO Giulia - BOVES
Cartoleria – edicola
FESSIA Riccardo - BRA
Commercio minuto e ingrosso frutta, ortaggi e alimentari
FESSIA Sergio - BRA
Commercio minuto e ingrosso frutta, ortaggi e alimentari
BERARDO Elda - BUSCA
Commercio ingrosso e minuto ceramiche, pavimenti, rivestimenti,
arredo bagno e sanitari
ELLENA Lidia - CARRÙ
Ristorante
ARNAUDO Rosalba - CENTALLO
Ristorante – bar
RIORDA Valerio - CENTALLO
Rappresentante di commercio prodotti zootecnici
AIMO Paolo - CIGLIÈ
Ristorante – bar
BOTTA Antonio - CUNEO
Commercio apparecchi acustici
DE CARLINI Marco - CUNEO
Agenzia assicurativa
GIULIANO Alessandro - CUNEO
Commercio elettrodomestici, cucine e arredi
RINALDI Mauro - DIANO D’ALBA
Confezionamento olio commestibile
RINALDI Sergio - DIANO D’ALBA
Confezionamento olio commestibile
ALIMANDI Raffaele - ENTRACQUE
Ristorante
TOSELLI Adriano - ENTRACQUE
Ristorante
GHIGO Gabriella - ENTRACQUE
Commercio minuto prodotti alimentari e non alimentari
CHIABRANDO Pierluigi - FOSSANO
Commercio dettaglio e ingrosso infissi e serramenti
PAGLIANO Francesco - FOSSANO
Macelleria
TIBALDI Mario - GRINZANE CAVOUR
Ristorante – bar
ASTEGIANO Cristina - LIMONE PIEMONTE
Commercio minuto piante e fiori
GIOANNINI Paola - MAGLIANO ALPI
Albergo e ristorante
GASTALDI Alessandro - MONDOVÌ
Agenzia assicurativa
GASTALDI Paolo - MONDOVÌ
Agenzia assicurativa
SANTIÀ Giuseppina - MONDOVÌ
Profumeria
BORNENGO Antonella - MONTÀ
Sub-agenzia di assicurazioni
MASANTE Valter - MONTEZEMOLO
Bar
ALTARE Marco - MURAZZANO
Commercio ingrosso vini, uve e bevande - commercio dettaglio bevande
DA RE Silvia - PAESANA
Sub-agente di assicurazione
BORDIZZO Luigi - PIOBESI D’ALBA
Ristorante – bar
MARSAGLIA Alessandra - PIOBESI D’ALBA
Ristorante – bar
GALLINOTTI Isabella - ROCCABRUNA
Farmacista
VIBERTI Luciano - RODDI
Commercio ingrosso impianti frigoriferi industriali e arredamenti per negozi
DESTEFANIS Paolo - S. VITTORIA D’ALBA
Ristorante – albergo
LOMBARDO Luisa - SALUZZO
Commercio minuto abbigliamento
BOASSO Benvenuto - SINIO
Commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli
EVANGELISTI Edoardo Valeriano - SOMMARIVA DEL BOSCO
Ristorante
REINERO Teresa Carla - SOMMARIVA DEL BOSCO
Ristorante
ODESTRI Mauro - VALLORIATE
Albergo – ristorante
DELLA BELLA Valentino - VINADIO
Albergo