Albaland 2025: divertimento, street food e fuochi d’artificio sul Tanaro

Dal 3 al 26 ottobre 2025, Alba ospiterà una nuova edizione di Albaland, il Luna Park più grande e atteso della provincia di Cuneo. L’evento, organizzato in concomitanza con la prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, trasformerà piazza Medford in un enorme parco giochi a cielo aperto, tra luci, colori e adrenalina.

Con oltre sessanta attrazioni, spettacoli collaterali, street food e iniziative solidali, Albaland 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per persone di tutte le età amanti del divertimento, capaci di vivere giornate e serate uniche sotto il cielo autunnale delle Langhe.

Le Date da Segnare sul Calendario

Luna Park aperto dal 3 al 26 ottobre 2025: tre settimane di festa e divertimento senza sosta.

Gli organizzatori — Jarno Marro, Patrick Bolognesi e Divier Cristiani — sottolineano come Albaland sia ormai un punto di riferimento per il territorio, capace di attrarre ogni anno migliaia di persone di tutte le età amanti del divertimento, non solo dal Piemonte ma anche da tutta Italia e dall’estero, portate dal forte richiamo della Fiera del Tartufo.

Eventi Speciali 2025: il programma da non perdere

Street Food Festival (3- 4 -5 ottobre 2025)

Il debutto di Albaland sarà all’insegna del gusto. Per tre giorni, un’esplosione di profumi e sapori con hamburger gourmet, piadine, arancini, gnocco fritto, spiedini di pesce e tante altre specialità servite dai food truck, accompagnate da birre artigianali e dolci tipici.

Spettacolo Pirotecnico (sabato 11 ottobre 2025)

Il momento clou sarà il grande spettacolo di fuochi d’artificio, in programma sabato 11 ottobre. Sul fiume Tanaro prenderà vita uno show pirotecnico capace di incantare adulti e bambini, visibile in tutta la sua magnificenza da piazza Medford e piazza Sarti. Un appuntamento da non perdere che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Un Cuore Grande (7 ottobre 2025)

Anche quest'anno torna la giornata dedicata all'inclusione sociale. Il Luna Park Albaland nella giornata del 7 ottobre, ospiterà oltre 100 persone con disabilità, provenienti da centri di riabilitazione e comunità albesi, offrendo loro l'opportunità di divertirsi gratuitamente sulle giostre. La giornata si concluderà con una merenda offerta dagli organizzatori, confermando l'impegno solidale del parco divertimenti.

Le Attrazioni: adrenalina e panorami mozzafiato

Oltre sessanta attrazioni renderanno unica l’edizione 2025.

Ruota Panoramica: con i suoi 38 metri d’altezza, regala una vista spettacolare su Alba e sulle colline delle Langhe.

Sky Tower: unica in Italia, alta circa 40 metri, perfetta per chi cerca brividi e adrenalina.

Brucomela, autoscontri e giostre classiche: ideali per le famiglie.

Booster: brivido e adrenalina a 28 metri d'altezza

il parco avventura “jumanji”

la pista Go-kart

Giochi a premi e pesca dei cigni: intramontabili attrazioni che non possono mancare in un Luna Park.



Promozioni: Giostre a 2 Euro

Grande ritorno per la formula “Tutti in giostra a 2 euro”.

La promozione sarà valida:

ogni mercoledì pomeriggio e sera;

la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30/13:00.

Un’iniziativa che permette a tutti, in particolare alle famiglie, di vivere il Luna Park a prezzi accessibili.

Come Arrivare ad Albaland

In auto: Alba è raggiungibile tramite l’autostrada A33 Asti-Cuneo, uscita Alba. Ampie aree parcheggio disponibili vicino a piazza Medford.

In treno: la stazione ferroviaria di Alba dista pochi minuti a piedi dall’area del Luna Park.

In autobus: collegamenti giornalieri dalle principali città del Piemonte.

Info e Contatti

Per aggiornamenti su eventi, promozioni e orari di Albaland 2025:

Facebook: facebook.com/albaland

WhatsApp: 331/8345527

Email: albaland.2021@gmail.com

Albaland 2025 promette di essere l’edizione più ricca e spettacolare di sempre: giostre, street food, inclusione e soprattutto i fuochi d’artificio sul Tanaro renderanno indimenticabile l’autunno albese. Un evento capace di conquistare persone di tutte le età amanti del divertimento, nel cuore delle Langhe e della tradizione del Tartufo Bianco d’Alba.



