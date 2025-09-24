KINTSUGI, una suite orchestrale per la pace

Il 26, 27 e 28 Settembre l’orchestra sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Ernesto Colombo, eseguirà in prima assoluta la breve suite per orchestra “KINTSUGI, Elegia per la consonanza" del compositore cuneese Lorenzo Subrizi e del collega romano Valentino Cervini.
L’opera è stata commissionata dall’orchestra con la volontà di portare un messaggio di pace, in un periodo storico così complesso, attraverso la potenza espressiva della nuova musica orchestrale.
“È per noi una forte emozione questa speciale commissione dell’orchestra di Sanremo - commentano i compositori -. Per chi come noi vive nell’ambito creativo musicale queste situazioni rappresentano la massima possibilità espressiva.
Per trasmettere un messaggio così importante ci siamo ispirati al “Kintsugi”, un’arte giapponese che consiste nell’uso di un metallo prezioso per riunire i pezzi di un oggetto di ceramica rotto esaltandone le nuove nervature create. L’oggetto non solo rinasce ma acquisisce una bellezza di cui era privo prima della rottura.
Un concetto che rappresenta l’importanza di ritrovare una congiunzione, un’armonia, una consonanza dopo un conflitto; ciò che è distrutto può e deve rinascere in una forma ancora più splendente, irradiato da una nuova luce.
A livello musicale abbiamo cercato di raccontare questo processo attraverso la straordinaria varietà timbrica che un organico orchestrale può esprimere, con una sonorità moderna, espressiva e dal forte potere immaginifico.”
I concerti, che inizieranno alle ore 21, rientrano nelle rassegne dell’OSS “Musica nelle chiese” e “Musica nei borghi” nelle suggestive località di Bussana (26 Settembre), Triora (27 Settembre) e Cipressa (28 Settembre).
Oltre alla suite originale, il programma della serata prevederà la sinfonia in Re Maggiore di Luigi Boccherini, il secondo concerto per clarinetto in Si bemolle Maggiore di Saverio Mercadante (Leandro Fanelli clarinetto solista) e la “Sinfonia di Londra n.3” di Franz Joseph Haydn.
Maggiori informazioni sul sito dell’orchestra: sinfonicasanremo.it