Attualità | 24 settembre 2025, 17:38

Mondovì: convocato il Consiglio Comunale straordinario per lunedì 29 settembre

Sei i punti all’ordine del giorno, tra cui bilancio consolidato 2024, variazioni al bilancio di previsione e modifiche al regolamento su sponsorizzazioni e collaborazioni

Municipio del Comune di Mondovì

Municipio del Comune di Mondovì

È stata convocata per lunedì 29 settembre 2025 alle ore 18.00 la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Mondovì, che si terrà nella sala consiliare del Palazzo Comunale. All’ordine del giorno temi di rilievo economico e amministrativo, tra cui il bilancio consolidato 2024, variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, la ratifica di una variazione di bilancio e modifiche al regolamento comunale su sponsorizzazioni e accordi di collaborazione. In chiusura, spazio ad ordini del giorno e interrogazioni.

La seduta sarà pubblica.

cs

