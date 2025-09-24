Venerdì 26 settembre a Savigliano torna la Notte dei ricercatori e delle ricercatrici

Torna a Savigliano, venerdì 26 settembre, la Notte dei ricercatori e delle ricercatrici al Polo cittadino dell’Università degli Studi di Torino, in via Garibaldi 6, nell’ex Monastero di Santa Monica.

L’iniziativa, completamente gratuita, coinvolgerà Dipartimenti universitari di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Filosofia e Scienze dell’Educazione, Scienze Cliniche e Biologiche e Giurisprudenza, insieme ad associazioni locali come l’Associazione Asso di Fiori Altea.

La mattina sarà dedicata alle scuole partendo da quelle dell’infanzia fino alle superiori. “Per il terzo anno consecutivo Savigliano aderisce alla Notte dei ricercatori e delle ricercatrici – evidenzia il professor Federico Zamengo, delegato per la sede di Savigliano dal Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione-. Nell’edizione passata oltre 500 persone hanno preso parte agli appuntamenti. Per questo abbiamo scelto di arricchire ulteriormente il programma, così da proporre a studenti e cittadini un’esperienza ancora più coinvolgente e articolata e completa. Ben 30 classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, sono già iscritte e si cimenteranno in laboratori e attività scientifiche ed esperienziali, divertendosi e imparando allo stesso tempo”.

Dalle 16,30 alle 22,30, i ricercatori si rivolgeranno alla cittadinanza con un programma ricco e variegato: dalla magia dei numeri alla musica, dall’arte e letteratura alla fisica, dalla realtà virtuale alla scoperta della propria carta d’identità genetica attraverso lo studio del DNA.

Tra gli appuntamenti istituzionali, alle 16,30 è prevista la presentazione del Centro di ricerca interdipartimentale ‘Formazione, Educazione alla Salute e Empowerment del territorio’, con sede nel Polo di Savigliano, seguita da un seminario sul rapporto tra scuola e intelligenza artificiale, con la presentazione del Master MEIA dedicato agli insegnanti.

Alle 18,30 l’aula 17 ospiterà l’incontro con lo scrittore ed educatore Fabio Geda, che presenterà il suo ultimo libro “La casa dell’attesa”.

Non mancheranno ulteriori attività scientifiche e culturali, come le visite all’orto botanico e alla biblioteca universitaria, il laboratorio “Il mondo tridimensionale” a cura di AgenForm Cemi, che consente di riprodurre virtualmente qualsiasi oggetto con precisione matematica, e “Dammi il tuo DNA e ti dirò chi sei”, proposto dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, per scoprire come il DNA ci rende unici e influenza caratteristiche e funzioni corporee.

La Notte Europea dei Ricercatori, promossa dalla Commissione Europea dal 2005, coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni in tutta Europa, con l’obiettivo di avvicinare la società al mondo della scienza attraverso laboratori, esperimenti, incontri e performance. Anche Savigliano, con il suo Polo universitario, si conferma protagonista di questa grande festa della conoscenza.

Il programma dettagliato si trova al seguente link: https://unightproject.eu/it/eventi/savigliano