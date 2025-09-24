Oktoberfest Cuneo 2025: “Una festa per tutti, tutto in una festa”

“Una festa per tutti, tutto in una festa con Oktoberfest Cuneo”: questo il motto che accompagna l’ottava edizione dell’evento, in programma dal 25 settembre al 12 ottobre nell’area del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta (in via Aldo Viglione 1) a Cuneo.

Street food, luna park, spettacoli per famiglie, rombi di motori, gare di boscaioli, cavalli in pista, sculture dal vivo, musica per tutti i gusti e naturalmente fiumi di birra animeranno la città, trasformandola in una piccola Monaco di Baviera.

[Cena al padiglione _ph Laura Atzeni]

La manifestazione conferma la formula di 12 giorni di apertura dal giovedì alla domenica, con orari: giovedì e venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 11.

Saranno quindi dodici giorni di divertimento, musica, sport e spettacoli per famiglie e appassionati, con novità come la mascotte Luppolo, il Carnet Sconti digitale e un ricco programma di eventi collaterali.

UNA MANIFESTAZIONE CHE VALORIZZA IL TERRITORIO

“Non è solo festa della birra, ma un evento che restituisce valore al territorio” spiega Roberto Falco, coordinatore dell’evento insieme ai colleghi Massimo Mogna e Diego Peraga della società Sidevents: “Non è soltanto un fatto organizzativo o culturale, ma qualcosa di molto più rilevante. Abbiamo ripensato gli spazi esterni, ridimensionando il Garden e il luna park per recuperare aree destinate a eventi e spettacoli, senza dimenticare l’ampio parcheggio che garantirà comfort e accessibilità a tutti i visitatori”.

Falco sottolinea: “Il primo weekend sarà dedicato al raduno di moto d’epoca, mentre nel secondo ospiteremo il Campionato Italiano dei Boscaioli, con partecipazioni anche dalla Slovenia. L’obiettivo è portare qui a Cuneo la finale dei Mondiali del Campionato dei Boscaioli nel 2028, un traguardo storico per il territorio”.

[La parata inaugurale _ph Laura Atzeni]

LUPPOLO: LA NUOVA MASCOTTE

Novità assoluta di quest’anno è la mascotte Luppolo, un simpatico lupacchiotto vestito in abiti bavaresi, pronto a diventare il simbolo ufficiale dell’evento e a tenere compagnia al pubblico durante tutta la manifestazione. “L’idea nasce dal cuore della birra, il luppolo, che dà sapore e aroma e funge da conservante naturale” - spiegano gli organizzatori. - La figura di Luppolo è interpretata da una persona selezionata tra quanti si sono candidati, dando vita alla mascotte in carne e ossa”.

[Luppolo la nuova mascotte di Oktoberfest Cuneo 2025]

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

Il Campionato Italiano dei Boscaioli, con dimostrazioni spettacolari e gare mozzafiato. Tra gli ospiti d’eccezione, ‘Barba Brisiu’, artista del territorio noto per le sue spettacolari sculture in legno con la motosega, coinvolgerà il pubblico con performance dal vivo.

Raduni di auto americane e Volkswagen Maggiolino, un appuntamento per gli appassionati delle due ruote e dei classici americani e tedeschi;

Equitazione, con attività di scuderia, di ippoterapia e battesimo della sella per grandi e piccoli in collaborazione con il team Flying Horses.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

Sul fronte musicale, tornano i Kuni Kumpel, resident band formata appositamente per l’Oktoberfest Cuneo nel 2023. Ogni fine settimana si alterneranno sul palco anche cover band e complessi locali: Divina, ABCD Band, Elemento 90, Ciposugar Band, Sismica, Ipop Band, Vasco Live e Annovanta.

Non mancheranno gli spazi per i più piccoli, con area dedicata, baby dance, spettacoli di magia a cura di Mago Trinchetto, dj set e intrattenimento musicale nell’area garden.

Confermata anche la messa della domenica mattina, tradizione tipica dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

[La messa della domenica nel padiglione di Oktoberfest]

CARNET SCONTI DIGITALE: UN VALORE REALE PER I VISITATORI E LE AZIENDE DEL TERRITORIO

L’edizione 2025 porta una grande novità: il Carnet Sconti, collegato ai biglietti nominativi tramite un portafoglio digitale. “È un modo concreto per creare sinergie con il territorio – sottolineano gli organizzatori –. Riservato a chi prenota un tavolo durante la manifestazione. Il carnet offre sconti reali in euro, e non percentuali o legati a spese minime, utilizzabili presso numerosi negozi e professionisti del territorio della Granda che sostengono l’evento. Il pacchetto, digitale e scaricabile nell’area personale dei partecipanti, consente di ottenere vantaggi concreti e immediati, contribuendo al contempo a creare un legame più forte tra la manifestazione e le attività locali.

Grazie al formato digitale, - spiegano gli organizzatori - il carnet può aggiornarsi durante l’evento con nuovi sconti e negozi convenzionati, aumentando così le opportunità per chi partecipa. Inoltre, gli sconti possono essere ceduti a terzi, permettendo a chi non è interessato a un servizio specifico di regalarlo ad altri, senza perdere valore. L’iniziativa punta a sostenere le aziende partner, valorizzando il tessuto commerciale locale e trasformando l’Oktoberfest in un evento che genera ricadute economiche concrete per tutta la comunità, non solo nei giorni della manifestazione, ma anche nei mesi successivi”.

PARATA INAUGURALE E APERTURA

Giovedì 25 settembre, alle 17, davanti al Palazzo Municipale di Cuneo (via Roma, 28), partirà la grande parata inaugurale. Il corteo sarà aperto dalla mascotte Luppolo e dalla band Kuni Kumpel, a seguire ci saranno gli sbandieratori Gruppo Le Nuvole, i musici del Borgo San Martino di Saluzzo, le majorette The Scarlet Star, la Banda musicale di Boves, le cheerleader dell’ASD Aster Cheer e i folkloristici trenini.

La parata terminerà in piazza Galimberti dove, a partire dalle 18,45, alcune navette gratuite porteranno il pubblico nell’area del Palazzetto dello Sport per il taglio del nastro e la tradizionale cerimonia di apertura della prima botte di birra Paulaner da parte della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero che darà il via alla festa.

[L'inaugurazione con la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero _ph Laura Atzeni]

PARCHEGGIO, TRENINI E NAVETTE

Per chi raggiunge l’evento in auto, è prevista un’ampia zona parcheggio gratuita adiacente al Palazzetto dello Sport, con accesso diretto e sicuro.

Il parcheggio che, anche per questioni di sicurezza, sarà collocato lungo corso De Gasperi sul lato del Palazzetto dello Sport, evitando così attraversamenti della strada e garantendo un accesso diretto sull’area pedonale. All’interno del Padiglione principale dell’evento, quest’anno verrà proposta come novità un’unica Stube ancora più grande e collegata a un grande giardino esterno chiamato tradizionalmente ‘BierGarden’ che permetterà ai clienti di fruire di tavoli e aree verdi all’aperto con la possibilità di consumare e mangiare prodotti street food fino a tarda serata.

[I trenini dell'Oktoberfest]

Per facilitare gli spostamenti dal centro, saranno disponibili:

Trenini “Oktoberfest Cuneo Express”, corsa singola a 2 euro;

Navette gratuite dal centro città, in funzione da giovedì a domenica, con percorso lungo corso Nizza, corso Francia e corso De Gasperi fino al Palazzetto;

NAVETTE DA SALUZZO, SAVIGLIANO, BRA, MONDOVÌ E CHIUSA PESIO

Sidevents e Bus Company, con tecnologia Moeves, offrono un servizio navetta sicuro e comodo da Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì e Chiusa Pesio all’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Operativo ogni venerdì e sabato durante le tre settimane di apertura (25 settembre – 12 ottobre), il pacchetto da 35 euro include andata e ritorno, tavolo riservato e 15 euro di credito da spendere all’evento.

Le navette permettono un arrivo verso le 20,30 e rientro alle 1,30, con fermate capillari lungo il percorso per garantire comodità e sicurezza.

Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves: “Siamo orgogliosi di avviare con Oktoberfest Cuneo la nostra prima offerta commerciale che vuole unire viaggio in bus e prenotazione ad un evento locale in un unico pacchetto. È un passo importante per Moeves e ci auguriamo sia la prima di tante iniziative di questo tipo. La capillarità delle fermate è la vera forza del progetto: vogliamo essere vicini alle persone sul territorio e offrire a tutti la possibilità di vivere l’evento senza pensieri. La sicurezza dei viaggiatori resta la nostra priorità, e questo servizio ne è la dimostrazione concreta”.

“Per noi di Oktoberfest Cuneo questa collaborazione rappresenta un valore aggiunto importante: vogliamo che il pubblico viva la festa al massimo, ma sempre in sicurezza – affermano gli organizzatori della Sidevents - Le navette dedicate vanno proprio in questa direzione, offrendo un servizio nei giorni con più affluenza, perché il divertimento diventi un’esperienza condivisa, responsabile e senza pensieri”.

LE CINQUE LINEE DELLE NAVETTE COPRONO DIVERSE TAPPE

Da Saluzzo: Manta, Verzuolo, Costigliole, Busca, San Chiaffredo, Madonna dell’Olmo.

Da Savigliano: Genola, Levaldigi, Centallo, Ronchi,

Da Bra: Cervere, Fossano, Sant’Albano Stura, Montanera, Castelletto Stura, Bombonina, Madonna delle Grazie,

Da Mondovì: Villanova Mondovì, Pianfei, Beinette, Villaggio Colombero, Borgo Gesso.

Da Chiusa Pesio: Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo.

FAMILY DAYS E LUNA PARK

Il Luna Park, con i suoi 10.000 metri quadrati, sarà aperto dal 25 settembre al 12 ottobre. Nei Family Days, ogni sabato e domenica fino alle 13, le attrazioni saranno scontate del 50%. Prenotando un tavolo al padiglione, le famiglie riceveranno una tessera speciale con sconto del 50% valido fino alle 16.

Tutte le info in tempo reale sugli eventi, biglietti e prenotazioni all'indirizzo www.oktoberfestcuneo.it.