Nuovo semaforo a Demonte per i lavori sul ponte in ingresso: “Meno disagi che con quello intelligente”

A Demonte i disagi alla viabilità non sono cessati e a quanto segnalato a più riprese dai residenti nemmeno migliorati dall'installazione del semaforo intelligente la scorsa estate. Una sperimentazione che l'Amministrazione comunale ha introdotto nella speranza di contenere e limitare gli innumerovoli ingorghi nel centro, causati dal passaggio contemporaneo dei tir. Il traffico pesante costituisce il principale problema della circolazione nel paese, come in tutta la valle Stura.



Ciononostante, la sua installazione è stata oggetto di forti polemiche, malcontento e per alcuni addirittura rassegnazione.



A nulla sarebbero valsi i tentativi di tarature ed eliminazione dei parcheggi nel centro con provvedimenti mirati.



Una soluzione “tampone”, come spesso definita dallo stesso sindaco Adriano Bernardi, in attesa della variante, anche questa altrettanto divisiva tra i residenti e i commercianti.



Qualcosa, però, in questi giorni ha portato a una nuova analisi.



A causa dei lavori di manutenzione programmati al ponte sul Kant, ecco che è stato sospeso il semaforo intelligente a favore di uno da cantiere per permettere gli interventi necessari.



Da quanto segnalato alla nostra redazione da parte di un lettore la sua comparsa, al contrario del precedente, non avrebbe generato gli stessi disagi, anzi.



Ci scrive: “Gentile Direttore, da qualche giorno è stato posizionato un nuovo semaforo provvisorio per l'effettuazione di lavori di manutenzione al ponte sul Kant (necessari da anni ormai).

Tale semplice semaforo, che non è intelligente come quello installato di recente a pochi metri più in su per sopperire alla mancanza della circonvallazione di Demonte e costato peraltro un patrimonio all'amministrazione pubblica, sta svolgendo il suo lavoro egregiamente senza nessun problema. È posizionato prima del ponte senza arrecare alcun disagio alle abitazioni adiacenti al semaforo "geniale" che subiscono quotidianamente il grave inquinamento atmosferico e acustico nella totale indifferenza dell'amministrazione. Mi auguro che l' amministrazione si renda conto dell' errore compiuto e prenda provvedimenti. Una soluzione semplice, economica e in favore della comunità, se solo si applicasse buon senso e buona volontà”.