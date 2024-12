Messa nella Basilica di San Pietro presieduta dal Papa con i nuovi cardinali, tra cui monsignor Roberto Repole

Il Papa, dalle 9.30, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, presiede, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, la messa con i 21 nuovi cardinali creati nel Concistoro Ordinario Pubblico svoltosi ieri pomeriggio.



Parteciperà alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre assieme ai nuovi cardinali e al Collegio cardinalizio anche il neo cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa.



Repole è stato creato cardinale ieri a Roma, ma la decisione era stata annunciata dallo stesso pontefice in occasione dell'Angelus di di domenica 6 ottobre.



Le comunità di Torino e Susa sono in festa con cuore grato per il dono e l’attenzione concessi da Papa Francesco ai due territori diocesani e accompagnano nella preghiera il loro Pastore in questo nuovo tratto di cammino.

Un orgoglio per l'intero territorio piemontese, compreso il Cuneese.



Alla celebrazione in Vaticano hanno preso parte le principali autorità civili di Torino e del Piemonte, tra cui il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente Alberto Cirio, il prefetto Donato Cafagna, il presidente della Corte d’Appello Edoardo Barelli Innocenti, i sindaci e gli assessori dei Comuni di Givoletto e Druento. Tra le autorità e le presenze religiose: il vescovo ausiliare di Torino mons. Alessandro Giraudo e il vescovo emerito di Susa mons. Alfonso Badini Confalonieri, alcune rappresentanze del Consiglio episcopale e del Clero di Torino e Susa, insieme a religiose e religiosi. A questi si sono uniti oltre 250 fedeli, tra cui parenti e amici, i seminaristi, i parrocchiani di Druento, Givoletto e SS. Nome di Maria (Torino), dipendenti e direttori della Curia metropolitana.







Il governatore Cirio sul proprio profilo Facebook aveva dichiarato: "Onorato di poter essere qui. Per Torino, per il Piemonte e per tutta la nostra comunità è un momento di grande emozione"