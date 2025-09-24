Emergenza abitativa: a Savigliano un’iniziativa di confronto con Azione

Questo sabato, 27 settembre alle ore 18, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso in Piazza Cesare Battisti 8 a Savigliano, si terrà l’incontro pubblico "Quale casa? - Affrontiamo l’emergenza abitativa", promosso dal partito di Azione.

"La questione abitativa non può più essere rinviata – dichiarano Paolo Gasparetto, coordinatore cittadino di Azione a Savigliano, e Giacomo Prandi, Segretario Provinciale – Sempre più famiglie, giovani e lavoratori fanno fatica a trovare una casa, schiacciati tra caro-affitti, scarsità di immobili adeguati e mancanza di soluzioni dignitose. Il mercato degli affitti, in particolare, è ormai bloccato: domanda e offerta faticano sempre più a incontrarsi".

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento del Sindaco di Savigliano, Antonello Portera, l’incontro entrerà nel vivo con una tavola rotonda moderata dal giornalista del Corriere di Savigliano Stefano Lovera, che vedrà la partecipazione di:

- Francesco Balocco, membro ATC Sud Piemonte, già assessore regionale e sindaco di Fossano;

- Fabio Gallo, progettista sociale e coordinatore cittadino di Azione Fossano;

- Veronica Brussino, agente immobiliare affiliata Tecnocasa Savigliano.

I lavori si concluderanno con l’intervento del Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi.

"Non ci limiteremo a denunciare i problemi, ma proveremo a costruire proposte concrete – aggiungono Gasparetto e Prandi –. Abbiamo voluto organizzare questo momento di ascolto e confronto perché crediamo che la buona politica parta dai territori e coinvolga chi quei problemi li vive ogni giorno. È solo mettendo insieme istituzioni, professionisti e società civile che si possono trovare soluzioni efficaci".

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Azione invita chiunque voglia portare la propria esperienza a partecipare: il diritto alla casa è un tema che riguarda tutti.