Giornata del Sì ad AIDO 2025: un impegno per la vita

La Giornata del Sì ad AIDO 2025 si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre anche nel territorio del gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po.

In numerose piazze italiane saranno presenti i volontari AIDO per offrire informazioni ai cittadini e favorire una scelta consapevole sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

L'obiettivo della Giornata Nazionale è promuovere il “sì” alla donazione di organi e, per quanto possibile, raccogliere nuovi consensi.



Il “sì” ad AIDO come manifestazione di volontà positiva alla donazione, ma anche il “sì” ad AIDO che, attivamente da oltre 50 anni a livello nazionale e da 33 anni come gruppo locale, si occupa di diffondere la cultura della solidarietà verso chi ha necessità di un trapianto salvavita.

Sono oltre 8.000 le persone in attesa di una chiamata per un trapianto e, purtroppo, per alcuni di loro quella chiamata non arriverà mai.

“Unitevi a noi per celebrare il 'Sì' alla vita! Venite nelle piazze a incontrarci, ad avere informazioni e a promuovere insieme a noi il 'Sì' al dono" - dichiarano a gran voce i volontari del gruppo AIDO di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po, presieduto da Bruno Vottero.

Oltre 20 volontari saranno a disposizione per rispondere alle domande e raccogliere nuove adesioni nel territorio del gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po.

In occasione dell’iniziativa sarà possibile ritirare una pianta di Anthurium, simbolo di vita, contribuendo così a sostenere i progetti che AIDO porta avanti ogni anno nelle scuole, nelle piazze e negli incontri pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione. Le piante si possono anche prenotare ai numeri 366-3710996 e 335-8352812.

I PUNTI INFORMATIVI SUL TERRITORIO

Bagnolo Piemonte capoluogo: domenica 28 sett., sagrato Chiesa S. Pietro, ore 8.30-12

Villar Bagnolo: domenica 28 sett., sagrato Chiesa, ore 9.30-12

Villaretto di Bagnolo Piemonte: domenica 28 sett., sagrato Chiesa, ore 9.30-12

Barge: sagrato Chiesa San Giovanni, sabato 27 sett. ore 17-19, domenica 28 sett. ore 9-12

Envie: sagrato Chiesa S. Marcellino, sabato 27 sett. ore 17.30-19, domenica 28 sett. ore 9.30-11.30

Revello: sagrato Chiesa M. Vergine Assunta, domenica 28 sett. ore 10-12

Sanfront: sagrato Chiesa S. Martino, sabato 27 sett. ore 17.30-19, domenica 28 sett. ore 10-12

Paesana: sabato 27 sett., Chiesa S. Margherita ore 17.30-19; domenica 28 sett., Chiesa S. Maria ore 8.30-10

Rifreddo: sagrato Chiesa S. Nicolao, sabato 27 sett. ore 16.30-18.30