Dalla Regione via libera alla nuove risorse per il Click Day di Vesta

Sì è svolto oggi a Bruxelles l’incontro tra il capo unità della Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea, Adelina Dos Reis, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Famiglia Maurizio Marrone, richiesto dalla Regione per aggiornare la direzione generale sulla misura “Protezione sociale”, approvata dalla giunta nel luglio scorso e ora operativa, e per la presentazione del voucher Vesta.

In merito a questo la Regione Piemonte ha anticipato la proposta di riprogrammazione che formulerà entro la fine dell’anno in modo da individuare risorse aggiuntive per portare già da gennaio 2026 il budget annuo di Vesta a 20 milioni di euro.



“La rapidità di assegnazione dei fondi 2025 con il click day ha permesso di fotografare il forte bisogno delle famiglie, che ora nessuno può più permettersi di ignorare o sminuire. La missione di oggi ci ha permesso di verificare che dal punto di vista tecnico è possibile raddoppiare le risorse annuali già dal prossimo mese di gennaio. Entro ottobre l’autorità di gestione trasmetterà l’aggiornamento della misura e parallelamente stiamo lavorando a un affinamento delle procedure che, mantenendo salda la modalità del click day, garantisca una sempre migliore efficacia dello strumento nel rispetto delle necessità delle famiglie», dichiarano il presidente Cirio e l’assessore Marrone.