Atc rimette a nuovo 459 case popolari a Cuneo, Asti e Alessandria

L'Atc Piemonte Sud ha ottenuto il finanziamento di un lotto di intervento che consentirà l'avvio di un piano di riqualificazione energetica e abitativa del valore di circa 21 milioni di euro, nell'ambito della Misura 7-17 del Pnrr dedicata all'edilizia sociale pubblica, finanziata a livello nazionale con una dotazione iniziale di 1,381 miliardi di euro.

Il progetto interesserà complessivamente 459 alloggi distribuiti nelle tre province di competenza di Atc Piemonte Sud, Alessandria, Asti e Cuneo.

Gli interventi riguarderanno immobili interamente di proprietà dell'Agenzia, con particolare attenzione agli stabili più vetusti e bisognosi di opere di efficientamento, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'abitare e ridurre i consumi energetici.

Gli interventi riguarderanno l'efficientamento energetico

La realizzazione degli interventi sarà affidata alla ESCo che si è aggiudicata la gara europea di Partenariato Pubblico Privato, Renovit, Energy Service Company specializzata in progetti di riqualificazione energetica che ha inserito gli immobili che, secondo le regole, garantiscono il raggiungimento della percentuale di riduzione dei consumi non inferiore al 30%, con benefici diretti per gli assegnatari in termini di comfort abitativo, sostenibilità ambientale e contenimento delle spese future.

Gli interventi previsti includeranno opere di efficientamento energetico, ad esempio sostituzione di centrali termiche, sostituzione degli infissi, coibentazione delle pareti esterne e installazione di impianti fotovoltaici.

Per Atc Piemonte Sud, che gestisce circa 15 mila immobili, di cui 11.500 alloggi, si tratta di una misura straordinaria che si inserisce in un più ampio percorso di investimento sul patrimonio pubblico abitativo.

Cirio: "La casa una delle priorità del governo regionale"

«Investire risorse sulla casa significa investire sulla vita delle persone – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Abbiamo individuato nella casa una delle priorità dell'azione del governo regionale in questi mesi e questo importante finanziamento rappresenta una straordinaria occasione per il rinnovo del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica che è datato e necessità di investimenti e manutenzioni. Il piano che Atc Piemonte Sud può finanziare grazie a questo bando si aggiunge al grande lavoro che stiamo portando avanti a tutti i livelli - con le risorse del Pnrr, con fondi regionali e statali, grazie al nuovo Piano casa del governo - per il rinnovo di questo patrimonio e alla nuova misura della Regione Piemonte "Una famiglia, una casa" finanziata con 36 milioni di euro per rimettere a nuovo almeno 1.000 alloggi da assegnare a canoni agevolati a giovani famiglie con figli».

Prunotto: "Possiamo ridurre i consumi e garantire condizioni migliori a centinaia di nuclei familiari"

«L'aggiudicazione di questo bando rappresenta un passaggio importantissimo per ATC Piemonte Sud e per le comunità delle tre province in cui operiamo – dichiara il presidente di Atc Piemonte Sud Leonardo Prunotto –. Poter contare su risorse di questa entità significa intervenire concretamente su edifici che hanno bisogno di essere riqualificati, migliorando la vita quotidiana delle famiglie che vi abitano e rendendo il nostro patrimonio più efficiente, moderno e sostenibile».

«Non si vedevano investimenti così rilevanti sull'edilizia residenziale pubblica da moltissimo tempo – prosegue Prunotto –. Per questo è fondamentale aver saputo cogliere questa opportunità: questi fondi ci permetteranno di dare risposte concrete, ridurre i consumi, alleggerire i costi energetici delle famiglie che vivono nei nostri stabili e garantire condizioni abitative migliori a centinaia di nuclei familiari».

«Voglio ringraziare il Consiglio d'Amministrazione che compatto ha voluto intraprendere questa strada, i Dirigenti e i colleghi di ATC per il lavoro che hanno svolto, perché dietro questo importante risultato ci sono enormi sforzi da parte loro», conclude il presidente Prunotto.