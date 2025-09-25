Alba, dopo l’accoltellamento di sabato notte licenza sospesa 7 giorni per la discoteca “Caffè Latino”

Il questore della provincia di Cuneo Carmine Rocco Grassi ha sospeso la licenza della discoteca “Caffè Latino”, ubicata ad Alba, dopo il grave accoltellamento avvenuto alle ore 2 del 21 settembre scorso ai danni di un giovane di nazionalità albanese, che rendeva necessario l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Alba, unitamente al 118.

Dopo i soccorsi, la vittima veniva ricoverata presso l’ospedale di Verduno in prognosi riservata, dove veniva compiutamente identificato, risultando regolare sul territorio nazionale.

Nel corso della stessa notte, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Alba intervenivano per la segnalazione di una precedente aggressione, avvenuta alle ore 01.05, refertata da parte dei sanitari nei confronti di altri soggetti.

In considerazione dei gravi e reiterati episodi accertati, che hanno determinato una concreta situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore della Provincia di Cuneo, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, ha sospeso la licenza, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con conseguente immediata chiusura dell’esercizio pubblico, per giorni 7.

La notifica del provvedimento è stata eseguita nella mattinata odierna da parte del personale della Polizia di Stato della Questura di Cuneo, unitamente ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Alba.

Il questore, nel precisare che il provvedimento di sospensione della licenza ha natura cautelare e non sanzionatorio, disporrà l’intensificazione di ulteriori controlli di polizia amministrativa, anche per accertare eventuali responsabilità dei titolari delle licenze, in relazione a carenze sotto gli aspetti di safety e security.