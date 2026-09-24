Rifugi aperti in autunno nei parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis: ecco dove andare

L'arrivo dell'autunno non significa necessariamente la fine della stagione dei rifugi. In provincia di Cuneo sono ancora diverse le strutture in quota che hanno scelto di prolungare l'apertura, offrendo agli escursionisti un punto di appoggio per le gite in montagna, le traversate e le salite alpinistiche.

La permanenza dei rifugi aperti è tuttavia strettamente legata alle condizioni meteorologiche. Alcune strutture hanno già concluso la stagione seguendo il tradizionale calendario del CAI, che prevede generalmente la chiusura a metà settembre, mentre altre continueranno ad accogliere gli escursionisti anche tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Per chi programma un'escursione è quindi sempre opportuno verificare preventivamente l'effettiva apertura della struttura. Per il pernottamento è necessaria la prenotazione, mentre è consigliata una verifica telefonica anche per il servizio di ristorazione.

Parco Naturale Alpi Marittime

Rifugio Dante Livio Bianco (1910 metri)

Il rifugio sarà aperto nel fine settimana. Venerdì 25 settembre sarà disponibile il servizio cena, sabato 26 settembre il servizio sarà completo, mentre domenica 27 settembre sarà attivo esclusivamente il servizio pranzo.

Rifugio Morelli-Buzzi (2350 metri)

Aperto nel weekend del 26 e 27 settembre, esclusivamente su prenotazione.

Rifugio Valasco (1764 metri)

Aperto sabato 26 e domenica 27 settembre. L'apertura è prevista anche per il successivo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Rifugio Franco Remondino (2430 metri)

Apertura continuativa fino al 4 ottobre e nei due fine settimana successivi, condizioni meteorologiche permettendo.

Rifugio Regina Elena (1850 metri)

Aperto fino a sabato 26 settembre.

Rifugio Federici-Marchesini al Pagarì (2650 metri)

Aperto sabato 26 e domenica 27 settembre.

Strutture in quota chiuse

Sono invece chiusi i rifugi Ellena-Soria, Genova-Figari, Emilio Questa e Lorenzo Bozano.

Parco Naturale Marguareis

Rifugio Don Barbera (2079 metri)

Aperto tutti i giorni fino al 20 ottobre.

Rifugio Garelli (1970 metri)

Aperto fino al 4 ottobre. Successivamente l'apertura è prevista nei fine settimana di ottobre, ma solo su prenotazione.

Pian delle Gorre (1040 metri)

La struttura sarà operativa tutti i giorni nei mesi di settembre e ottobre.

Le aperture e i servizi possono subire variazioni in relazione alle condizioni meteo. Prima di partire è quindi consigliato contattare direttamente il rifugio per verificare l'effettiva apertura e la disponibilità dei servizi.