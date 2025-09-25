L'autunno si apre all'insegna della musica a Rore di Sampeyre

Il mese di ottobre si presenta ricco di appuntamenti!

Si partirà sabato 11 e domenica 12 con un fine settimana dedicato alla cornamusa SUONA UN SACCO! Alcuni fra i migliori musicisti di cornamusa del panorama italiano saranno nostri ospiti, fra stage di strumento (posti ancora disponibili), concerti, conferenze e presentazioni di strumenti, ci faranno conoscere questo particolare strumento. Sarà anche possibile suonare tutti insieme. Il pranzo della domenica sarà un momento conviviale ad offerta libera.

A inizio ottobre ripartono i corsi musica del Cunvent: violino, fisarmonica, organetto, chitarra, ghironda, clarinetto, armonica a bocca e mandolino. Gabriele Ferrero insegnerà violino, clarinetto, mandolino e armonica a bocca, Gianluca Andreis la fisarmonica, Beatrice Orusa la ghironda. Quest'anno ci sono due nuovi ingressi: Valerio Levet all'organetto e Roberto Tomasini "Tommy" alla chitarra.

Venerdi 31 ottobre, alle ore 21:00, Martin Cottet e Viviana Marino ci accompagneranno nei panorami musicali delle Ande sudamericane, con il loro due di chitarre e voci. Un dolce assaggio qui.

SUONA UN SACCO!

Sabato 11 ottobre:

15:30-17:30 stage di cornamusa con Gabriele Coltri

18:00 Fabio Rinaudo: musiche e storie intorno alle sue cornamuse (segue aperitivo)

21:15 Concerto di cornamuse con: Daniele Bicego, Davide Baglietto, Fabio Rinaudo e Gabriele Coltri

22:30 Jam session e ballo con cornamuse e altri strumenti (porta il tuo!)

Domenica 12 ottobre:

ore 10:30 -12:30 stage di cornamusa con Gabriele Coltri

11:00 Daniele Bicego: musiche e storie intorno alle sue cornamuse

13:00 pranzo conviviale aperto a tutti, polenta ad offerta libera

14:30 restituzione stage, a seguire jam session e ballo con cornamuse e altri strumenti (porta il tuo!)