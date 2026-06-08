La classi quinte della Primaria di Manta premiata a Montecitorio per un progetto di inclusione

Si è conclusa con il ritiro della targa e delle pergamene celebrative, giovedì 4 giugno, durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Roma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, l'esperienza che ha coinvolto gli alunni e le insegnanti delle classi quinte della Scuola primaria di Manta.

Il percorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui valori dell'accoglienza, della partecipazione attiva e dell'inclusione, aveva come tema la Costituzione italiana e le celebrazioni per i suoi ottant'anni.

Molteplici sono stati i progetti promossi dalla ‘Fondazione Articolo 49’, ai quali hanno aderito numerose scuole provenienti da diverse regioni italiane. Tra i vincitori figurano istituti di Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana, Molise, Puglia e Campania, oltre a una scuola di Alessandria d'Egitto.

Per la regione Piemonte, unico progetto premiato è stato quello realizzato dalle classi quinte della Scuola primaria di Manta. Il concorso prevedeva la realizzazione di un elaborato dedicato ai valori dell'accoglienza, dell'inclusione e della cittadinanza attiva.

Da questa proposta è nata l'idea di creare una storia intitolata “Il giardino delle voci nascoste”, presentata in diversi codici comunicativi — Braille, Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa) e audiolibro — per renderla accessibile a tutti. Inoltre, alcune parti dell'opera sono state realizzate in formato tattile dagli stessi ragazzi.

Nella versione digitale del libro, la parte conclusiva è stata accompagnata dalle voci del coro degli alunni che hanno interpretato la canzone “Goccia dopo goccia”, un vero e proprio inno alla perseveranza, al senso di appartenenza e alla consapevolezza che tanti piccoli gesti possono fare la differenza.

L'impegno degli studenti ha ricevuto anche il riconoscimento del sindaco di Manta, Ivana Casale, che, ritenendo il progetto particolarmente significativo sia per i temi affrontati sia per l'attenzione all'accessibilità della lettura.

La prima cittadina aveva invitato i ragazzi in Municipio il 26 maggio scorso, alla presenza del Consiglio comunale.

In quell'occasione è stata consegnata loro una pergamena nominativa con menzione d'onore quale riconoscimento dell'impegno civico e della partecipazione attiva dimostrati.

“Questo importante invito ha reso particolarmente orgogliosi gli alunni, premiando il lavoro svolto, l'impegno profuso e il significativo traguardo raggiunto” affermano le insegnanti Michela Cayre, Sabina Di Molfetta e Francesca Tunno.