Beinette, al via la demolizione della vecchia scuola dell'infanzia: presto i servizi nel nuovo polo scolastico [FOTO E VIDEO]

Una vera e propria rivoluzione per le scuole del Comune di Beinette che, sulla spinta dei fondi del PNRR, sta ultimando gli interventi che daranno spazi nuovi e rinnovati agli studenti.

Sono partite infatti oggi, lunedì 8 giugno, le operazioni preliminari alla demolizione della vecchia scuola dell'infanzia in via Giovanni XXIII.

Al momento la ditta incaricata sta effettuando le operazioni di "strip out" che prevedono lo smontaggio di infissi, termosifoni e di tutte le parti che possono essere recuperate e riutilizzate, prima di dare il via alla demolizione vera e propria dell'edificio.

L'intervento, che comporterà una riorganizzazione dell'area che verrà lasciata libera, è stato finanziato con i fondi del PNRR, grazie al quale il Comune ha potuto anche realizzare il nuovo polo scolastico in piazza Salvo d'Acquisto, dove i locali - colorati, ariosi e allegri - sono quasi pronti per accogliere i bambini dal prossimo settembre.

"I cantieri che hanno interessato le scuole - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - sono stati impegnativi da gestire e hanno portato al comune un finanziamento di circa 10 milioni. I lavori procedono come da programma: a breve infatti partirà la demolizione della scuola dell'infanzia, i cui servizi verranno trasferiti nel nuovo polo scolastico, mentre sono in fase di ultimazione gli interventi di riqualificazione della secondaria di primo grado".

"Dopo la demolizione - prosegue il primo cittadino - l’aspetto della zona cambierà, ma resterà centrale la componente dei ragazzi. Per questo come amministrazione abbiamo intenzione di realizzare un playgroud aperto, che si aggiungerà ai parchi giochi per i bambini più piccoli, per creare un centro dedicato agli sport".

"Il nuovo polo scolastico - conclude il sindaco - occupa uno spazio di circa 7mila metri quadri, in centro paese, proprio a testimonianza dell'attenzione che vogliamo dedicare all’educazione e ai servizi alle famiglie. La struttura è in fase di allestimento e ospiterà i servizi della scuola dell'infanzia, la sezione primavera (24-36 mesi) e il nido (3-36 mesi)".

I servizi erano già stati presentati alle famiglie dal sindaco, Lorenzo Busciglio, insieme all’assessore ai Servizi scolastici Emmanuela Boggero e alla titolare del Nido dei Bimbi, attuale affidataria del servizio, dott.ssa Cinzia Marchisio, lo scorso gennaio. In quell’occasione erano state mostrate anche le planimetrie e rendering, accompagnati da una spiegazione dettagliata degli aspetti organizzativi, dagli orari alle tariffe, fino ai servizi dedicati alle famiglie.

Come già anticipato, per far conoscere gli spazi educativi alla popolazione, l'Amministrazione comunale ha scelto di programmare l'inaugurazione ufficiale con l'avvio del nuovo anno scolastico il 12 settembre 2026: un pomeriggio che unirà il momento istituzionale a una grande festa aperta non solo alle famiglie e ai bambini frequentanti, ma a tutta la cittadinanza di Beinette.

Intanto procedono anche gli ultimi interventi alla scuola secondaria di primo grado, oggetto di un importante intervento di riqualificazione, per l'efficientamento energetico e adeguamenti sul piano antisismico.