Emmaus Cuneo in festa per l’accoglienza, la pace e la sostenibilità

Saranno tre giorni intensi quelli organizzati al mercato coperto di Cuneo per la festa di Emmaus Cuneo improntati alla solidarietà, alla riflessione, alle azioni concrete per l’accoglienza, la pace, la sostenibilità, i diritti. Uno stare insieme coinvolgente e profondo nello stile di Emmaus con momenti di intrattenimento e di spettacolo e una vendita straordinaria di solidarietà con abbigliamento second hand, libri usati e Lego da gioco e da collezione. Ci sarà modo di scoprire lo spirito e la filosofia che caratterizza l’esperienza di Emmaus, delle proprie comunità.

Si inizierà Venerdì 12 alle ore 21,00 con un’importantissima iniziativa per una solidarietà senza confini, una tavola rotonda sulla situazione dei migranti in transito in particolare dall’Italia verso altri paesi europei. Saranno presenti Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi dell’associazione linea d’Ombra di Trieste, Don Luigi Chiampo del Rifugio Massi di Oulx, Cedric Herrou di Emmaus Roya, Chiara Antona dell’associazione Mobile Refuge Support, Aurelie Rignault ed Eve Poulteau rispettivamente di Emmaus Francia ed Emmaus Europa tute realtà impegnate da anni nel soccorso, nell’accoglienza e nel sostegno umano, materiale e logistico alle persone (uomini, donne, minori, famiglie) che transitano nelle rotte della speranza alla ricerca di un futuro migliore e sostenibile. Migrazioni causate in gran parte dalle crisi umanitarie e climatiche, dalle guerre e da situazioni di povertà estrema da cui le persone sono costretti a scappare.

Per la prima volte tutte queste realtà avranno l’occasione di incontrarsi, confrontarsi tra di loro e con il pubblico, far conoscere la propria esperienza e trovare punti di incontro e sinergie per immaginare azioni comuni di sostegno reciproco e di prese di posizione comuni rispetto alla tematica dei migranti e dei loro diritti.

A tutte queste realtà andrà l’intero incasso della Vendita Straordinaria di solidarietà di abbigliamento Second Hand, libri e Lego da gioco e da collezione che si terrà negli stessi spazi del mercato coperto Sabato 13 e Domenica 14 con orario continuato 10,00/19,00. Si potranno trovare vestiti accuratamente selezionati, libri, romanzi, fumetti e Lego da collezione. Ci saranno nell’occasione anche alcune performance a sorpresa in alcuni momenti della vendita.

Sabato sera alle 21 sarà la volta degli Eirene Ensamble un gruppo musicale locale che proporrà canzoni d’autore tra musica, testi di impegno e partecipazione dal titolo DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE.

Prima del concerto l’ATELIERES MAL’ERBA proporrà una cena vegetariana su prenotazione (contatto 328 034128

Domenica pomeriggio alle ore 18,00 chiuderà gli eventi una performance teatrale dal titolo SPACES OF FUTURE proposta da Dispari Teatro di e con Aichatou Cherif e Isacco Basilotta. Sostenibilità, stili di vita e cura del pianeta saranno al centro della piece del duo cunese.

Saranno presenti inoltre alcuni banchetti di alcune realtà che Emmaus sostiene e con cui collabora.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero

Info: www.emmauscuneo.it - Facebook e Instagram: Emmaus Cuneo – emmaus@cuneo.net – Tel. 0171.387834