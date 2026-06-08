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Attualità | 08 giugno 2026, 18:42

Al Castello del Roccolo di Busca una visita speciale in compagnia della marchesa Costanza Alfieri di Sostegno

Sabato 13 giugno alle 16 appuntamento con una suggestiva visita teatralizzata tra storia, curiosità e aneddoti di famiglia.

Al Castello del Roccolo di Busca una visita speciale in compagnia della marchesa Costanza Alfieri di Sostegno

Un viaggio nel tempo per conoscere il Castello del Roccolo da una prospettiva insolita e affascinante. Sabato 13 giugno alle ore 16 il pubblico avrà l'opportunità di partecipare a una speciale visita guidata in compagnia della marchesa Costanza Alfieri di Sostegno, moglie di Roberto Taparelli d'Azeglio e figura di grande rilievo nella società e nella cultura del suo tempo.

Ad accompagnare i visitatori sarà la guida turistica Biba Bonardi che, vestendo i panni della marchesa Costanza, darà voce ai pensieri, alle aspettative e alle emozioni della nobildonna, conducendo il pubblico attraverso le sale del Castello e gli scenari suggestivi del Parco del Roccolo.

La visita in costume permetterà di scoprire il punto di vista di una delle donne più colte e influenti dell'Ottocento sabaudo, offrendo uno sguardo originale sulla vita quotidiana, sulle relazioni familiari e sulle vicende che hanno segnato la storia del maniero. Non mancheranno curiosi retroscena, pettegolezzi e gustosi aneddoti che contribuiranno a rendere l'esperienza coinvolgente e ricca di fascino.

La partecipazione è solo su prenotazione.

Informazioni  sul sito www.castellodelroccolo.it e prenotazioni e-mail: info@castellodelroccolo.it tel. 353 3654865

Biglietti Intero: 6 euro Ridotto: 4 euro (over 65, ragazzi dai 6 ai 14 anni, soci ACLI, possessori di Abbonamento Musei) Gratuito: bambini fino a 6 anni.

comunicato stampa

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