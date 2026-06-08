Al Castello del Roccolo di Busca una visita speciale in compagnia della marchesa Costanza Alfieri di Sostegno

Un viaggio nel tempo per conoscere il Castello del Roccolo da una prospettiva insolita e affascinante. Sabato 13 giugno alle ore 16 il pubblico avrà l'opportunità di partecipare a una speciale visita guidata in compagnia della marchesa Costanza Alfieri di Sostegno, moglie di Roberto Taparelli d'Azeglio e figura di grande rilievo nella società e nella cultura del suo tempo.

Ad accompagnare i visitatori sarà la guida turistica Biba Bonardi che, vestendo i panni della marchesa Costanza, darà voce ai pensieri, alle aspettative e alle emozioni della nobildonna, conducendo il pubblico attraverso le sale del Castello e gli scenari suggestivi del Parco del Roccolo.

La visita in costume permetterà di scoprire il punto di vista di una delle donne più colte e influenti dell'Ottocento sabaudo, offrendo uno sguardo originale sulla vita quotidiana, sulle relazioni familiari e sulle vicende che hanno segnato la storia del maniero. Non mancheranno curiosi retroscena, pettegolezzi e gustosi aneddoti che contribuiranno a rendere l'esperienza coinvolgente e ricca di fascino.

La partecipazione è solo su prenotazione.

Informazioni sul sito www.castellodelroccolo.it e prenotazioni e-mail: info@castellodelroccolo.it tel. 353 3654865

Biglietti Intero: 6 euro Ridotto: 4 euro (over 65, ragazzi dai 6 ai 14 anni, soci ACLI, possessori di Abbonamento Musei) Gratuito: bambini fino a 6 anni.