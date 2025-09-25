Daniele Pescara ospite a Focus di Rete Veneta

Tra questi spicca Daniele Pescara, consulente finanziario e imprenditore con base negli Emirati Arabi Uniti, invitato come opinionista in un recente speciale di Focus di Rete Veneta. Il suo intervento ha offerto un punto di vista internazionale su temi di grande attualità come la crisi economica italiana, la pressione fiscale in Europa e le opportunità di investimento a Dubai.

Dubai come alternativa strategica al sistema fiscale italiano

Uno dei temi centrali affrontati da Pescara durante il programma è stato il confronto tra l’Italia e Dubai sotto il profilo fiscale e imprenditoriale.

Secondo l’esperto, molti imprenditori italiani si trovano oggi a dover fronteggiare un sistema sempre più complesso, fatto di adempimenti burocratici, tassazione aggressiva e instabilità normativa.

Al contrario, Dubai si conferma un hub attrattivo per chi vuole investire all’estero: la tassazione è tra le più vantaggiose al mondo, la burocrazia è semplificata e l'accesso al credito per le imprese straniere è agevolato.

Aprire una società a Dubai, sottolinea Pescara, non è solo un'operazione fiscale, ma una scelta di posizionamento strategico.

Crisi, dazi e instabilità: gli imprenditori italiani cercano riparo

Durante il dibattito televisivo, si è parlato anche dell’impatto delle tensioni internazionali e dei dazi doganali sull’economia europea.

Pescara ha evidenziato come molti imprenditori stiano cercando soluzioni alternative per preservare il proprio business dai contraccolpi della guerra e dalle incertezze commerciali globali.

In questo contesto, investire a Dubai appare sempre più una via di fuga concreta per mettere al sicuro il patrimonio aziendale, grazie alla stabilità economica e politica garantita dagli Emirati.

Dubai non è solo sinonimo di vantaggi fiscali, ma anche di resilienza e neutralità in un mondo sempre più diviso.

Vivere a Dubai: uno stile di vita in linea con il business

Oltre agli aspetti economici, Pescara ha riportato anche il vantaggio umano del trasferirsi a Dubai.

Vivere negli Emirati significa accedere a un ecosistema pensato per la produttività, l’efficienza e il benessere personale.

Le infrastrutture moderne, l’alto livello dei servizi pubblici e privati, la sicurezza e il clima cosmopolita contribuiscono a rendere Dubai non solo un centro economico, ma anche un luogo ideale per crescere una famiglia, sviluppare progetti e fare networking internazionale.

Questo connubio tra qualità della vita e opportunità economiche è uno dei motivi principali per cui sempre più italiani scelgono di avviare qui la propria attività.

Un osservatore internazionale con radici italiane

L’intervento di Pescara a Focus ha colpito anche per l’equilibrio con cui ha saputo analizzare i limiti del sistema Italia senza rinnegarne i punti di forza.

Forte della sua esperienza sul campo negli Emirati e della profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, ha saputo restituire un ritratto obiettivo delle sfide e delle opportunità che attendono le imprese nel 2025.

Il suo messaggio è chiaro: il cambiamento è possibile, ma richiede preparazione, visione e il supporto di consulenti esperti che conoscano a fondo le regole dei mercati internazionali e le normative fiscali vigenti.

Il valore della consulenza strategica per investire a Dubai

Essere invitato come ospite a una trasmissione di approfondimento economico è un riconoscimento importante per chi opera nel settore della consulenza internazionale.

L’esperienza di Daniele Pescara dimostra che è possibile costruire un ponte tra Italia e Dubai basato su competenza, trasparenza e visione.

Per chi desidera investire a Dubai per cogliere le opportunità offerte dalla fiscalità a Dubai e avviare un’attività negli Emirati con basi solide e conformi alle normative internazionali, il supporto di figure professionali esperte è oggi più che mai fondamentale.





















