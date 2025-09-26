Colle di Tenda: galleria Cima di Rovere, viadotto Colombo e Bocche a 30 km/h, perché?

Da Cuneo a Ventimiglia passando per il colle di Tenda, riaperto la scorsa estate. Se i limiti imposti per senso alternato e velocità, nonché ai mezzi non superiori alle 3,5 tonnellate, potevano sembrare già abbastanza per i viaggiatori, si sbagliavano.



Una volta superato il nuovo tunnel si aprono una serie di interruzioni alla regolare circolazione dati dalla presenza di cantieri francesi, nonché limiti di velocità in presenza delle gallerie alle porte della Liguria.

Ed ecco che un nostro lettore, assiduo frequentatore della tratta stradale SS20 altrimenti nota come via del mare, ha interpellato direttamente Anas a tal riguardo.



In particolare il quesito si è concentrato sulla motivazione per cui è stato disposto il limite dei 30Km/h per la galleria Cima di Rovere, viadotto Colombo, galleria Bocche.



“Non ho notato lavori in corso o situazioni di pericolo (sono gallerie inaugurate a fine anni '90) e tale divieto mi sembra un'assurdità” scrive il nostro lettore.



Sollecita quella che il nostro lettore ha definito “non risposta” di Anas: “Le comunichiamo che il limite di velocità applicato in particolare nelle gallerie Cima di Rovere, Noceire e Bocche ( dal Km 138+220 al Km 143+200) è stato disposto con ordinanza 127/2025/GE della Struttura Territoriale Liguria di Anas in conformità alle normative vigenti e alle direttive europee in materia di sicurezza delle gallerie stradali”.