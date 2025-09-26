A gennaio l'ottava edizione di Barolo & Barbaresco Academy - Langhe Wine School

Ottava edizione di Barolo & Barbaresco Academy - Langhe Wine School, a gennaio, all'Ampelion di Alba.

Il corso, promosso e organizzato da Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme a Strada del Barolo e grandi vini di Langa, è rivolto a formatori, brand manager, giornalisti e buyer con l'obiettivo di creare una rete globale di Ambasciatori dei Vini delle Langhe.



L'Academy offre un mix di lezioni frontali, degustazioni guidate e pranzi, e visite in loco guidate da docenti altamente qualificati. Il corso in presenza è diviso in tre moduli - clima e geologia, vitigni autoctoni del Piemonte e vinificazione - che si svolgono nell'arco di tre giorni, da venerdì a domenica.

Oltre alle lezioni tradizionali tenute da docenti altamente qualificati della regione, il programma include anche una visita in loco e degustazioni.



ATTENZIONE: Grandi Langhe è in programma il 26-27 gennaio 2026, subito dopo l'Academy: cogli questa splendida opportunità per un'immersione completa su Barolo & Barbaresco!



I posti sono limitati, i partecipanti possono inviare la loro iscrizione entro il 30 novembre 2025. Informazioni e costi nel modulo di domanda.

QUI LE ISCRIZIONI