Alba: torna “Valelapena!”, il mercatino dell’Economia Penitenziaria e della Legalità

La Città di Alba, in accordo con il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Emilio De Vitto, quest’anno ripropone “Valelapena! Mercatino delle produzioni ristrette: cibo, artigianato e idee dell’Economia Penitenziaria e della Legalità" con il coordinamento del Consorzio CIS, che realizza da oltre vent’anni interventi per l’integrazione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale interna ed esterna.
L’appuntamento è domenica 5 ottobre in piazza Elvio Pertinace dalle ore 10 alle ore 19 all’interno del Mercato della Terra. Il mercatino era stato proposto più volte tra il 2011 e il 2019, sempre nel giorno del Palio degli Asini.
L’iniziativa vuole essere una vetrina delle economie penitenziarie e delle tante attività di integrazione sociale presenti nelle diverse realtà penitenziarie e sui territori. Attraverso un momento pubblico si vuole valorizzare il lavoro svolto dalle persone detenute nelle carceri o all’esterno e, più in generale, dare evidenza delle azioni intraprese sui temi della legalità e dell’integrazione sociale delle persone con problemi di giustizia, nonché sensibilizzare i cittadini, ma anche le imprese, sul valore di tali iniziative.
Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce: “Siamo molto felici di accogliere nuovamente il mercatino Valelapena, che dopo alcuni anni di pausa torna a vivere e ad animare la nostra comunità. Questa iniziativa ha un grande valore sociale e culturale: attraverso i prodotti realizzati dai detenuti di diversi istituti penitenziari, non solo piemontesi, ci ricorda quanto sia importante offrire percorsi di riscatto e di reinserimento, fondati sul lavoro e sulla creatività. Il ritorno di Valelapena è per noi anche un buon auspicio per il futuro del carcere di Alba, che, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione, dovrà tornare a essere un punto di riferimento per le proposte formative e rieducative rivolte ai detenuti. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova edizione e invito i cittadini a partecipare numerosi”.
“La manifestazione – spiega il Garante comunale Emilio De Vitto – vuole ridurre quella distanza, soprattutto culturale ma anche fisica, che esiste tra la cittadinanza ed il sistema penale della giustizia, alimentata da stereotipi, pregiudizi, paure. Permettere ai cittadini di vedere e conoscere cosa si fa in carcere significa contribuire a modificare visioni e preconcetti. Significa poter costruire ponti tra il dentro ed il fuori che sostengano l’integrazione, riducano la recidiva, aumentino la consapevolezza che è necessario prendersi “cura”, perché il beneficio è per la collettività, più sicura, più inclusiva, e non solo per le persone ristrette”.
L’evento è organizzato con il patrocinio di Città di Alba e Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, con la collaborazione di Casa di Reclusione “G. Montalto”, Mercato della Terra Slow Food, studenti delle scuole superiori di Alba - Istituto Umberto I°, Liceo artistico P. Gallizio, Liceo classico G. Govone - e con il contributo della Fondazione CRC.
Di seguito le realtà che hanno aderito a "Valelapena!".
SOGGETTO
DESCRIZIONE
Valelapena Istituto Superiore Umberto I° – Crivop Italia ODV - Associazione Arcobaleno
Produzione Vino, materiale informativo - ALBA
Cooperativa Sociale Alice La Cucina di Pina, Svolte. Dolci indipendenti
Prodotti da forno artigianale dolci e salati, composte e confetture - ALBA
Cooperativa Sociale La Strada - Gruppo di lavoro sulle tematiche carcerarie di Asti
Prodotti agricoli, materiale informativo - ASTI
Panatè Gli Evitati Impresa carceraria
Prodotti da forno (focaccia, pane) - CUNEO
Cooperativa Sociale MOMO – Emporio Margherita
Pastificio Mëscià – CUNEO
Cooperativa Sociale Voci erranti
Biscotti e prodotti da forno - SALUZZO
Cooperativa Sociale Perla
Prodotti artigianali, ceramiche - FOSSANO
Ass. di Promozione Sociale Sc'Art!
Borse ed accessori - GENOVA
Area51Lab
Liberi Dentro AVP – ODV
Accessori moda, borse, astucci, zaini - SALUZZO
Cooperativa Sociale Banda Biscotti
Biscotti e prodotti da forno - VERBANIA
Gelso Sartoria
Prodotti sartoria - TORINO
Cooperativa Sociale Nazareth
Conserve, sughi e marmellate - CREMONA
Cooperativa Sociale Extraliberi - Freedhome
T-shirt, prodotti da forno: dolci e salati, caffè - TORINO
O'Press progetto de La Bottega Solidale di Genova
T-shirt - GENOVA
Cooperativa Sociale Il Laboratorio Legni Liberi falegnameria
Prodotti artigianali in legno - GENOVA
Associazione "Libera Terra"
Prodotti alimentari da beni liberati dalla criminalità - CUNEO
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Manufatti in legno, stoffa, carta, borse e accessori - TORINO
Cooperativa Sociale Fiordaliso
Presentazione attività Centro per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.) con il nome di “Man In Progress” (M.I.P.). - CUNEO
Associazione "Mai più sole"
Presentazione attività di supporto e ascolto alle vittime di violenza e stalking - SAVIGLIANO
ICS Ets Aps Alessandria
Mostra “Almeno Uno” esposizione quadri realizzati attraverso laboratorio grafico presso gli Istituti penitenziari di ALESSANDRIA