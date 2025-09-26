 / Attualità

Attualità | 26 settembre 2025, 12:41

Alba: torna “Valelapena!”, il mercatino dell’Economia Penitenziaria e della Legalità

Domenica 5 ottobre in piazza Elvio Pertinace dalle 10 alle 19

La Città di Alba, in accordo con il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Emilio De Vitto, quest’anno ripropone “Valelapena! Mercatino delle produzioni ristrette: cibo, artigianato e idee dell’Economia Penitenziaria e della Legalità" con il coordinamento del Consorzio CIS, che realizza da oltre vent’anni interventi per l’integrazione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale interna ed esterna.

L’appuntamento è domenica 5 ottobre in piazza Elvio Pertinace dalle ore 10 alle ore 19 all’interno del Mercato della Terra. Il mercatino era stato proposto più volte tra il 2011 e il 2019, sempre nel giorno del Palio degli Asini. 

L’iniziativa vuole essere una vetrina delle economie penitenziarie e delle tante attività di integrazione sociale presenti nelle diverse realtà penitenziarie e sui territori. Attraverso un momento pubblico si vuole valorizzare il lavoro svolto dalle persone detenute nelle carceri o all’esterno e, più in generale, dare evidenza delle azioni intraprese sui temi della legalità e dell’integrazione sociale delle persone con problemi di giustizia, nonché sensibilizzare i cittadini, ma anche le imprese, sul valore di tali iniziative.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce: “Siamo molto felici di accogliere nuovamente il mercatino Valelapena, che dopo alcuni anni di pausa torna a vivere e ad animare la nostra comunità. Questa iniziativa ha un grande valore sociale e culturale: attraverso i prodotti realizzati dai detenuti di diversi istituti penitenziari, non solo piemontesi, ci ricorda quanto sia importante offrire percorsi di riscatto e di reinserimento, fondati sul lavoro e sulla creatività. Il ritorno di Valelapena è per noi anche un buon auspicio per il futuro del carcere di Alba, che, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione, dovrà tornare a essere un punto di riferimento per le proposte formative e rieducative rivolte ai detenuti. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova edizione e invito i cittadini a partecipare numerosi”.

La manifestazione – spiega il Garante comunale Emilio De Vittovuole ridurre quella distanza, soprattutto culturale ma anche fisica, che esiste tra la cittadinanza ed il sistema penale della giustizia, alimentata da stereotipi, pregiudizi, paure. Permettere ai cittadini di vedere e conoscere cosa si fa in carcere significa contribuire a modificare visioni e preconcetti. Significa poter costruire ponti tra il dentro ed il fuori che sostengano l’integrazione, riducano la recidiva, aumentino la consapevolezza che è necessario prendersi “cura”, perché il beneficio è per la collettività, più sicura, più inclusiva, e non solo per le persone ristrette”.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Città di Alba e Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, con la collaborazione di Casa di Reclusione “G. Montalto”, Mercato della Terra Slow Food, studenti delle scuole superiori di Alba - Istituto Umberto I°, Liceo artistico P. Gallizio, Liceo classico G. Govone - e con il contributo della Fondazione CRC.

Di seguito le realtà che hanno aderito a "Valelapena!".

SOGGETTO

DESCRIZIONE

Valelapena Istituto Superiore Umberto I° – Crivop Italia ODV - Associazione Arcobaleno

 

 

Produzione Vino, materiale informativo - ALBA

Cooperativa Sociale Alice La Cucina di Pina, Svolte. Dolci indipendenti

 

 

Prodotti da forno artigianale dolci e salati, composte e confetture - ALBA

Cooperativa Sociale La Strada - Gruppo di lavoro sulle tematiche carcerarie di Asti

 

 

Prodotti agricoli, materiale informativo - ASTI

Panatè Gli Evitati Impresa carceraria

 

 

Prodotti da forno (focaccia, pane) - CUNEO

Cooperativa Sociale MOMO – Emporio Margherita

 

 

Pastificio Mëscià – CUNEO
Abiti e oggettistica usata e vintage - BORGO SAN DALMAZZO

Cooperativa Sociale Voci erranti

 

 

Biscotti e prodotti da forno - SALUZZO

Cooperativa Sociale Perla

 

 

Prodotti artigianali, ceramiche - FOSSANO

Ass. di Promozione Sociale Sc'Art!

 

 

Borse ed accessori - GENOVA

Area51Lab

Liberi Dentro AVP – ODV

 

 

Accessori moda, borse, astucci, zaini - SALUZZO

Cooperativa Sociale Banda Biscotti

 

 

Biscotti e prodotti da forno - VERBANIA

Gelso Sartoria

 

 

Prodotti sartoria - TORINO

Cooperativa Sociale Nazareth

Conserve, sughi e marmellate - CREMONA

Cooperativa Sociale Extraliberi - Freedhome

 

 

T-shirt, prodotti da forno: dolci e salati, caffè - TORINO

O'Press progetto de La Bottega Solidale di Genova

 

 

T-shirt - GENOVA

Cooperativa Sociale Il Laboratorio     Legni Liberi falegnameria

 

 

Prodotti artigianali in legno - GENOVA

Associazione "Libera Terra"

Prodotti alimentari da beni liberati dalla criminalità - CUNEO

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

Manufatti in legno, stoffa, carta, borse e accessori - TORINO

Cooperativa Sociale Fiordaliso

Presentazione attività Centro per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.) con il nome di “Man In Progress” (M.I.P.). - CUNEO

Associazione "Mai più sole"

Presentazione attività di supporto e ascolto alle vittime di violenza e stalking - SAVIGLIANO

ICS Ets Aps Alessandria

Mostra “Almeno Uno” esposizione quadri realizzati attraverso laboratorio grafico presso gli Istituti penitenziari di ALESSANDRIA

