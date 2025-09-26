 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 26 settembre 2025, 09:34

“Savigliano fa scacco matto”: il musicista Claudio Ariaudo trionfa nel Torneo nazionale Rapid di scacchi a Brescia

Il candidato maestro e fondatore del Circolo scacchistico saviglianese vince la prima edizione del torneo "Senza barriere" che ha unito 26 giocatori vedenti e non vedenti. Sesto posto per il figlio Giuliano

Claudio Ariaudo al Torneo Rapid di scacchi nazionale

Claudio Ariaudo al Torneo Rapid di scacchi nazionale

Il primo Torneo Rapid di scacchi nazionale "Senza barriere" di Brescia ha il suo vincitore: Claudio Ariaudo, candidato maestro nazionale di Savigliano.

L’iniziatore della storia del “Circolo scacchistico saviglianese”, nella vita anche diplomato di flauto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, insegnante di musica all’Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa e concertista a livello provinciale (ora in pensione), ha avuto la meglio sugli avversari, partecipando a una competizione simbolo di sport e inclusione.

Si è tenuta il 20 e 21 settembre nel prestigioso Salone Ponti dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Si sono sfidati 26 giocatori, tra vedenti, ipovedenti e non vedenti.

Tra gli iscritti, uomini e donne, scacchisti con e senza disabilità, titolati ed esordienti, dai giovanissimi Under 10 ai veterani Over 60

Buon risultato anche per il figlio Giuliano, studente in Ingegneria, giunto al sesto posto.

Il papà Claudio vorrà però cercare di proseguire il suo corso vincente, partecipando al terzo Torneo Rapid Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Roma. L’ennesima occasione per alzare ancora una volta un trofeo.

Claudio Ariaudo al Torneo Rapid di scacchi nazionale, durante una partita

Claudio Ariaudo al Torneo Rapid di scacchi nazionale, durante una partita

Claudio Ariaudo al Torneo Rapid di scacchi nazionale, durante una partita

Claudio Ariaudo al Torneo Rapid di scacchi nazionale, durante una partita

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium