Truffa telefonica finto sondaggio: non è l’Asl Cn1

Da qualche giorno l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Asl Cn1 riceve numerose chiamate da cittadini che affermano di essere stati contattati da presunti operatori della fisioterapia della stessa azienda sanitaria per rispondere a un sondaggio.
"Tali chiamate – fa sapere l'Asl –, provenienti da numeri di rete mobile, non sono assolutamente effettuate da nostri operatori, ma da impostori che fingendo di chiamare per conto della nostra azienda sanitaria. Invitiamo pertanto i cittadini a diffidare e a non fornire dati personali".