A Ceva nasce “Ti Ascolto”: un sostegno gratuito per chi si prende cura degli anziani fragili

Prendersi cura degli anziani è un compito che richiede energia, empatia e competenza. Proprio per questo, da settembre, è attivo a Ceva “Ti Ascolto”, un progetto promosso da ABACUS ODV e rivolto a operatori e operatrici delle RSA e RA del territorio, con l’obiettivo di sostenere chi quotidianamente si prende cura delle persone più fragili.

“Il nostro progetto vuole restituire energia e benessere a chi dedica la propria vita agli anziani fragili” spiega Carlo Muzzulini, presidente di ABACUS ODV. “Sostenere gli operatori significa indirettamente migliorare la salute e la qualità di vita degli ospiti. È un investimento sull’intera comunità e sulla dignità di chi, nella fase più delicata della propria vita, merita cure attente e di qualità”.

Un percorso gratuito e riservato

“Ti Ascolto” offre agli operatori otto colloqui psicologici gratuiti, realizzati a distanza e fuori dall’orario di lavoro, per garantire privacy e riservatezza. Dopo la richiesta di adesione, la persona viene ricontattata entro tre giorni e avviata al primo incontro, programmato ogni due settimane. Nei casi più delicati, il ciclo può essere esteso temporaneamente in attesa di una presa in carico da parte della rete sanitaria pubblica.

Durante il percorso, un questionario iniziale e finale consente di valutare l’efficacia dell’intervento e di orientare gli sviluppi: prosecuzione del supporto o eventuale indirizzamento verso altri servizi.

Prevenzione del burnout e benessere nelle strutture

Nei primi mesi di sperimentazione, le difficoltà più frequenti rilevate hanno riguardato lo stress lavorativo, la gestione delle emozioni, i conflitti relazionali e le problematiche familiari. Non sempre si tratta di disturbi strutturati, ma spesso di segnali precoci di disagio che, se non intercettati, rischiano di degenerare. Il progetto punta quindi a prevenire il burnout, migliorando al tempo stesso la qualità delle cure agli anziani.

Dal secondo semestre, “Ti Ascolto” si allargherà anche ai gruppi di lavoro, con incontri collettivi dedicati a rafforzare la comunicazione, gestire i conflitti e creare un clima collaborativo.

L’impegno di ABACUS ODV

Dal 2016 ABACUS ODV opera sul territorio per promuovere salute, prevenzione e assistenza alle persone fragili. Con questo nuovo progetto, l’associazione ribadisce la sua missione: prendersi cura di chi cura, rafforzando il legame tra operatori e ospiti e contribuendo a una comunità più attenta ai bisogni degli anziani. Informazioni e contatti: Email: abacus.onlus@gmail.com , PEC: abacusonlus@pec.it, Telefono: 338 1973019