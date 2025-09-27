Fossano, inaugura oggi la mostra: Donne e motori, non solo una questione maschile

Donne al volante, pericolo costante… Ma anche no! L’associazione Donne per la Granda, il Panathlon Club di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano organizzano la mostra “Donne e motori, non solo una questione maschile”.

La rassegna inaugura oggi, sabato 27 settembre, alle ore 18, presso l’ex chiesa di Santa Maria del Salice (piazza Bima) a Fossano. Sarà visitabile fino a domenica 5 ottobre con i seguenti orari: dal 27 settembre a 3 ottobre dalle ore 18 alle ore 20; domenica 28 settembre, sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18.30.

Con l’alto patrocinio della città di Fossano e in collaborazione con la Commissione Pari opportunità uomo-donna, l’esposizione curata dalla professoressa Adriana Balzarini e composta da 24 pannelli fotografici, celebra il binomio auto e universo femminile, offrendo uno spaccato storico di successi, coraggio e ambizione. Al contempo, i pannelli fotografici garantiscono spunti profondi per una riflessione sui valori dello sport e delle pari opportunità.

Finalmente è arrivato il momento di una bella rivincita. Cari uomini, accomodatevi pure sul sedile posteriore: guidiamo noi!