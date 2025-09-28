“Grazie Don Fruttero, non solo un pastore, ma uomo di cultura e sensibilità”: i saluti delle comunità di Loreto, Salmour e Sant’Antonino

Con oggi, domenica 28 settembre, arriva l’ultimo giorno ufficiale di Don Giuseppe Fruttero alle parrocchie di Loreto, Salmour e Sant’Antonino di Salmour.

Come dichiara la Diocesi di Fossano-Cuneo, don Fruttero “rientra nell’Istituto di vita consacrata a cui apparteneva, quello dei Salesiani di don Bosco” e lo attenderà nella nuova comunità l’Istituto Salesiano di Lombriasco domenica 19 ottobre.

Ieri il sacerdote ha salutato i parrocchiani di Salmour e oggi, appunto i frazionisti di Sant’Antonino con le ultime messe in provincia di Cuneo. Lascia l’incarico dopo cinque anni.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento e il mio affettuoso saluto a don Giuseppe Fruttero, che dopo cinque anni di servizio pastorale nella nostra comunità, lascia il suo incarico come parroco di Salmour e della frazione Sant'Antonino. – commenta il sindaco di Salmour Roberto Salvatore - Desidero sottolineare la proficua collaborazione che abbiamo avuto come amministrazione comunale con don Giuseppe. Il suo impegno e la sua disponibilità hanno permesso di realizzare alcuni importanti progetti a beneficio della nostra comunità.

Ricordo con gratitudine il supporto che abbiamo ricevuto da lui nella ricerca di soluzioni per il ricovero dello scuolabus dei nostri bambini, così come noi lo abbiamo supportato nella ricerca di contributi per il rifacimento dei tetti della chiesa, un intervento importante per la salvaguardia del nostro patrimonio storico e religioso.

Don Giuseppe Fruttero è stato per noi non solo un pastore spirituale, ma una persona di grande cultura e sensibilità.

A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità, auguro a don Giuseppe ogni bene nel prosieguo del suo cammino pastorale. Siamo certi che porterà con sé lo spirito e la gratitudine di Salmour e Sant'Antonino”.