Calcio Eccellenza: il Cuneo si impone con carattere sulla Monregale 3-1

Terza vittoria consecutiva per il Cuneo 1905 che si impone di carattere sulla Monregale con il risultato di 3-1.

Decidono la sfida, valevole per la quarta giornata del campionato di eccellenza, le reti del solito Nacci, Galfrè e Gyimah che rispondono al momentaneo vantaggio ospite di Comino.

Il Cuneo arrivava da due convincenti vittoria ai danni di Luese (5-1) e Pinerolo (0-5), mentre la Monregale aveva perso due delle prime tre partite, eccezion fatta per il pareggio inaugurale contro l’Acqui.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:33 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia rossa mentre gli ospiti con la tradizionale divisa bianca.

Buon inizio della Monregale con due punizioni sulla trequarti senza però vere occasioni da gol. Primi venti minuti di sostanziale equilibrio tra le due squadre. Al 26’ la partita si sblocca con il gol degli ospiti con Comino su assist a rimorchio di Di Salvatore. Al 31’ il Cuneo trova il pareggio con Galfrè ma l’arbitro vede un fallo sul portiere ospite e dunque si rimane sullo 0-1. Il match si fa nervoso e al 42’ il Cuneo trova l’1-1 con una punizione al limite dell’area del solito Nacci, alla quinta marcatura in stagione. Il direttore di gara concede tre minuti di recupero, al termine dei quali manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa i cuneesi partono forte e al 53’ si portano avanti con Galfrè (assist di Caristo), sugli sviluppi di una punizione battuta veloce. Al 70’ girandola di cambi da parte delle due formazioni e la Monregale riprende fiducia, ma i padroni di casa vanno più volte vicini al gol con Benso e Nacci. Gli ospiti non demordono e si rendono pericolosi con Di Salvatore e Comino. All’81’ i cuneesi recriminano un calcio di rigore, per un presunto fallo sul neo entrato Gyimah; l’azione prosegue e Di Salvatore va vicino al pareggio in acrobazia.

Nei minuti finali numerose occasioni per entrambe le squadre ma a chiudere l’incontro è Gyimah all’89’ che batte il portiere ospite Bergesio (3-1). Nel recupero (7 minuti) ammonito mister Magliano ed espulso il suo vice. Negli ultimi secondi rosso anche per Orlando che lascia i suoi in dieci. Chiudono la partita i tentativi di Meti e Di Salvatore.

Il Cuneo sale dunque a 9 punti in classifica, mentre la Monregale rimane a quota 1.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 5 ottobre sul campo del Savio Asti, mentre la Monregale giocherà in casa contro l’Alessandria. Fischio d’inizio per entrambe alle 15:30.

TABELLINO:

CUNEO – MONREGALE 3-1

Cuneo (4-3-3): Cavalieri, Bernardi (51’ Benso), Orlando, Magnaldi, Nacci (80’ Ghibaudo), Galfrè (63’ Gyimah), Caristo (69’ Regolanti), Giraudo F., Scotto, Rizzo, Angeli (58’ Rastrelli). A disposizione: Aime, Giraudo E., Silvestro, Tall. All.: Danilo Bianco

Monregale (3-5-2): Bergesio, Mellano (69’ Delsanto), Mulassano, Porcaro, Ratto (69’ Giraudo), Comino, Meti, Di Salvatore L., Ornato (69’ Di Salvatore G.), Canova, Bongiovanni. A disposizione: Aimar, Vinai, Passerò, Alfieri, Simbula, De Pasquale. All.: Michele Magliano

Gol: Comino 26’ (M), 42’ Nacci (C), 53’ Galfrè (C), 89’ Gyimah (C)

Ammoniti: Angeli (C), Galfrè (C), Meti (M), Cavalieri (C), Canova (M), Gyimah (C), Mulassano (M), Porcaro (M), Regolanti (C)

Espulsi: Orlando, doppia ammonizione (C)

Angoli: Cuneo 6 – Monregale 1

Arbitro: Nico Martinengo di Cuneo coadiuvato dagli assistenti Paolo Berbotto di Alba Bra e Tommaso Panero di Cuneo.