La Città del Cioccolato: il nuovo paradiso del cacao

In autunno le giornate si accorciano e i primi freddi si fanno sentire, ma intorno a noi la natura sfodera la tavolozza dei suoi colori mentre ci regala suggestioni intense, profumi di bosco e di terra.

E cresce prepotente la voglia di cioccolato. Nulla come il “cibo degli dei” è in grado di offrire momenti d’intensa dolcezza, risollevare il morale e ricaricare di energia: basta una tazza di cioccolata calda, con dentro tutta la magia dell’autunno.

Se vogliamo regalarci un fine settimana “gustoso” e respirare effluvi e aromi di cacao a cielo aperto, prima, che il freddo con la maiuscola si faccia sentire, mettiamo in programma una gita a Perugia, splendida città d’arte, storia e cultura, dove aprirà il 28 ottobre la Città del Cioccolato, un museo esperienziale unico in tutto il mondo dedicato al cioccolato.

La struttura sorge negli spazi simbolici in cui, nel 1907, nacque la celebre Perugina.

L’apertura ufficiale è fissata per il 28 ottobre 2025, data in cui nel 1932 fu inaugurato lo storico Mercato Coperto di Perugia, uno dei primi edifici italiani costruiti in cemento armato.

La Città del Cioccolato è un viaggio immersivo nell’universo del cacao, attraverso percorsi interattivi, installazioni digitali e laboratori sensoriali. Addirittura è stata ricostruita una grande foresta del cacao, dove è possibile osservare le prime fasi di coltivazione e di trasformazione del frutto del cacao, la cabossa.

Lo spazio espositivo di ben 2800 metri quadrati è suddiviso in ambienti a tema: un viaggio culturale per scoprire le radici millenarie del cacao nelle antiche civiltà mesoamericane, per passare poi all’Europa e all’Italia.

Non mancano naturalmente un choco-shop, con prodotti provenienti da ogni angolo del mondo, e un chocolate bar, per concedersi un momento di grazia, gustando un alimento prezioso dalle infinite proprietà nutritive che fa bene anche allo spirito e riconcilia con la vita.

La biglietteria online è aperta. È consigliabile prenotare, perché la Città del Cioccolato si candida fin da ora a diventare una delle mete più amate del turismo culturale e gastronomico in Italia.