Al WiMu di Barolo arriva "Disegniamo l'arte": i bambini inventano la loro etichetta tra fantasia e colore

Disegnare è un modo per guardare meglio. Per fermarsi su un dettaglio, per scegliere un colore, per trasformare un'idea in qualcosa di proprio. È da questo gesto semplice che prende forma "Disegna la tua etichetta", l'attività proposta dal WiMu – Museo del Vino a Barolo in occasione di "Disegniamo l'arte 2026", il progetto promosso da Abbonamento Musei dedicato ai più piccoli.

Domenica 19 aprile alle ore 15.30, il Castello accoglie bambini e famiglie per un pomeriggio che unisce scoperta e creatività, accompagnando i partecipanti tra le sale del museo con uno sguardo diverso, più curioso e attento.

Nel Castello di Barolo, tra le sale avveniristiche del WiMu, la visita si svolge al piano nobile, dove nelle teche della Sala degli Stemmi è esposta una preziosa selezione delle etichette da vino del Fondo Internazionale Cesare e Maria Urbani, parte del WiLa – Wine Labels Collection. Qui i bambini potranno osservare da vicino quanto una piccola etichetta sia ricca di dettagli, simboli e informazioni, imparando a leggerla come un racconto visivo.

L'attività è pensata per bambini dai 5 agli 8 anni e invita a vivere il Museo come uno spazio aperto, in cui sperimentare e avvicinarsi alle opere in modo diretto e spontaneo. Il costo è di 3 euro a bambino. Gli adulti accompagnatori possono partecipare gratuitamente all'attività oppure visitare il WiMu secondo la regolare tariffa (9 euro intero, gratuito per i titolari di Abbonamento Musei).