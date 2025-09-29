Al via l’UNI3 a Monforte d’Alba

È partito il conto alla rovescia per l’inizio dell’Anno Accademico 2025/2026, l’UNI3 – Università per tutti è pronta ad accogliere i nuovi iscritti di Monforte d’Alba presso la biblioteca comunale

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Monforte e organizzata dall’Arci Bra uni-tre in collaborazione con l’associazione “Monforte Martina Libri”, è aperta tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Prevede un incontro ogni due settimane il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

L’Uni-Tre è stare in allegria, in modo intelligente ed al passo con il mondo che corre. Perché è importante avere sempre un’opinione da esprimere e confrontare con gli altri. E soprattutto nell’età pensionabile quando il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte. L’Università della terza età è aperta a tutti, senza limiti di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività anche secondo i propri interessi e attitudini. L’iscrizione è gratuita

Inaugurazione mercoledì 22 Ottobre alle ore 15.00 con una lezione concerto del Gruppo cameristico “Il Risveglio” Biblioteca di Monforte.

Per informazioni e pre-iscrizioni: Biblioteca Civica Monforte – tel. 371125784 - Arci Bra Uni-tre - via Audisio, 5 – Bra - Tel. 0172/245901







