A Porte, nel Pinerolese, l'ultimo saluto ad Abigail Romagnolo, deceduta a Saluzzo in un incidente stradale

Si svolgeranno in forma strettamente privata mercoledì 30 settembre nel pomeriggio a Porte, Comune del nel Pinerolese, i funerali civili di Abigail Romagnolo, 38 anni, deceduta lo scorso giovedì 24 settembre in seguito a un incidente stradale avvenuto alle porte di Saluzzo, lungo la strada statale 589, nei pressi del bivio di Cervignasco.

La donna, originaria di Pinerolo, viveva a Barge, nella frazione Mondarello, lungo la strada collinare che conduce a Paesana.

Nello scontro, oltre alla Fiat Punto sulla quale viaggiava Abigail, è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda con cinque persone a bordo. Gli occupanti dell'auto e il conducente del mezzo pesante hanno riportato ferite lievi.

Nel corso degli anni Abigail aveva maturato diverse esperienze lavorative, spaziando tra ambiti differenti. A Barge aveva lavorato per un'azienda specializzata nella produzione di serramenti, mentre in precedenza aveva ricoperto incarichi nel settore della vendita, anche in negozi di abbigliamento e videogiochi.

Per alcuni anni era stata impegnata anche nel commercio alimentare, lavorando al Mercatò di Saluzzo, dove si occupava della vendita e della gestione dei reparti di gastronomia.

Accanto alle esperienze nel commercio, aveva intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione digitale. Collaborava in un'azienda come copywriter, dedicandosi alla scrittura e alla creazione di contenuti per il web.

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