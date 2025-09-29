"Insieme si può": grande adesione della comunità saluzzese all’iniziativa pro-Emergency per Gaza con 4.000 € raccolti in pochi giorni

L’associazione "Insieme si può" esprime profonda soddisfazione e gratitudine per la straordinaria risposta della comunità saluzzese alla raccolta fondi avviata nei giorni scorsi a sostegno di Emergency e del suo impegno umanitario a Gaza.

In appena dieci giorni, oltre cento persone hanno aderito con entusiasmo, interrompendo per qualche minuto le loro attività quotidiane, per unirsi a questa importante iniziativa di solidarietà.

Grazie alla generosità di tutti, sono stati raccolti circa 3.600 €, a cui Insieme si può ha deciso di aggiungerne 400 con risorse proprie raggiungendo così la cifra tonda di 4.000 € che sarà interamente devoluta ad Emergency per sostenere gli interventi umanitari a favore della popolazione civile di Gaza.

L’Organizzazione fondata da Gino Strada, infatti, è impegnata a Gaza in questi ambiti:

La clinica di salute primaria: un team di Emergency, entrato nella Striscia nell’agosto 2024, ha costruito e gestisce una clinica nell’area di al-Qarara;

Ambulatorio ad al-Mawasi: un team di Emergency, da novembre 2024, offre supporto medico e logistico ad un Centro di salute primaria nella zona di al-Mawasi gestito dall’associazione CFTA;

Supporto al Nasser Medical Complex di Khan Younis, il più grande ospedale nel Sud della Striscia.

“Questo risultato – dichiara il presidente Luca Ellena – conferma la sensibilità e l’attenzione della comunità saluzzese verso chi vive situazioni di estrema difficoltà. Siamo orgogliosi di poter dare, insieme ai nostri concittadini, un segnale concreto di vicinanza e di pace”.

Insieme si può ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa e ribadisce l’impegno a promuovere iniziative di solidarietà che rafforzino la coesione sociale e l’attenzione verso i diritti umani e la dignità di ogni persona.