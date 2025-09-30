Doppio guasto agli ascensori: Vigili del Fuoco in azione a Savigliano e Cuneo

Una singolare coincidenza ha caratterizzato la giornata di oggi, martedì 30 settembre, con i Vigili del Fuoco chiamati a intervenire per due ascensori bloccati in altrettante strutture sanitarie del Cuneese.

Il primo intervento si è verificato alle 11.14 presso l'Ospedale di Savigliano, ma grazie all'intervento tempestivo della squadra dei pompieri, il normale funzionamento dell'impianto è stato ripristinato in breve tempo.

Nel pomeriggio, alle 14.12, scenario simile al Centro Prelievi di via Carlo Boggio a Cuneo, dove un altro ascensore si è improvvisamente fermato. Anche in questo caso, l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di risolvere rapidamente la situazione, che non ha coinvolto persone.

La curiosa coincidenza di due guasti identici in strutture sanitarie nella stessa giornata non ha comunque causato particolari disagi all'utenza, grazie alla prontezza degli interventi e alla rapida risoluzione di entrambe le emergenze.