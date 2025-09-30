 / Cronaca

Cronaca | 30 settembre 2025, 15:52

Fossano, terminata la messa in sicurezza dello stabile di Città Antiquaria andato a fuoco

Sul posto si sono avvicendate per ore squadre di Vigili del Fuoco e tecnici Arpa. Esclusa la presenza di miasmi nocivi

Si sono chiuse intorno alle ore 13 le operazioni di spegnimento e bonifica seguite all’incendio che nella mattinata di oggi, martedì 30 settembre, ha interessato parte degli spazi espositivi della Città Antiquaria di frazione Loreto a Fossano.

Le fiamme hanno interessato circa 100 metri quadrati di un capannone, la cui superficie totale è di circa 200.

Sul posto si sono avvicendati per alcune ore squadre di Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cuneo e dai distaccamenti di volontari di Fossano e Savigliano.

Sul posto sono intervenuti anche tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, le cui verifiche hanno consentito di escludere la diffusione nell’ambiente di fumi o miasmi nocivi. Vigili del Fuoco e Arpa hanno anche potuto verificare che la copertura dello stabile era stata realizzata in fibrocemento e non in amianto.

Restano ancora ignote le cause che hanno originato il rogo, che non ha provocato feriti.

