'Ndrangheta: svolta nelle indagini sull'omicidio Gaetani, misura cautelare per detenuto in carcere a Cuneo

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giuseppe Gaetani, 50 anni, avvenuto a Cassano Jonio, in provincia di Cosenza, la sera del 2 dicembre 2000.

A tre persone, già detenute per altri fatti nelle carceri di Cuneo, Novara e Lanciano, è stata notificata questa mattina un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda.

Gaetani era ritenuto l'autista di fiducia dell'ex boss Leonardo Portoraro, ucciso nel 2018.

I tre indagati sono ritenuti responsabili dei reati di omicidio premeditato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo, aggravati dalla finalità dell'agevolazione mafiosa.

L'attività di indagine, coordinata dalla Dda di Catanzaro e portata avanti dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cosenza, è consistita nel riscontrare le dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, che hanno consentito di ricostruire le fasi dell'omicidio.

Gaetani fu freddato con diversi colpi di pistola, esplosi da un commando a bordo di un furgone, mentre stava rientrando a casa in auto. Dalle indagini, è emersa la presunta responsabilità di due degli indagati in relazione alla pianificazione del delitto e di un terzo indagato nel fornire sostegno logistico prima e dopo la commissione del fatto di sangue; in particolare, uno dei due collaboratori sarebbe l'autore materiale dell'omicidio, in concorso con altre persone rimaste al momento ignote.

L'uccisione di Gaetani sarebbe maturata nell'ambito di una strategia criminale volta ad assicurare l'egemonia, nella Piana di Sibari, delle cosche di 'ndrangheta 'Abbruzzese-Forastefano'. (Fac/Adnkronos)