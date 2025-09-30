La Regione investe 1,3 milioni per l’offerta formativa nelle scuole – domani apriranno i Bandi

Sono davvero molte le proposte contenute nel piano dell’offerta formativa 2025-26 che la Regione Piemonte propone alle scuole a fronte di un investimento di 1,3 milioni di euro. Rimarcando la centralità del concorso alla promozione della legalità, la novità principale è senza dubbio costituita da “Il regno delle api: sentinelle della natura”, un intervento per educare i ragazzi alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente a partire dallo studio del ruolo eco-sistemico e dell’organizzazione delle api. Tramite attività di laboratorio, i ragazzi avranno anche l’occasione di aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali. Rispetto alla scorsa edizione sono destinati 40.000 in più rispetto ai progetti di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni ancora troppo presenti nelle scuole.

“Vengono incrementate anche le risorse dedicate alla conoscenza e alla pratica degli sport di montagna per gli alunni del primo ciclo - continua il Consigliere regionale Federica Barbero - nella consapevolezza che lo sport e l’approccio consapevole al territorio costituiscono il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole. Inoltre, il bando “La scuola va in azienda”, che già in passato ha riscosso particolare successo, apre alle visite nelle sedi e ai laboratori degli ITS Academy, per avvicinare i più giovani al mondo della formazione tecnologica avanzata, orientandoli nelle scelte post-diploma verso le professioni più richieste nel mercato del lavoro.”

“Con questi bandi, che saranno attivi da domani, la Regione dimostra ancora una volta di avere sensibilità ed attenzione nell’offerta formativa con progetti che educano alla responsabilità, alla legalità e alla sostenibilità - conclude il Consigliere regionale Federica Barbero -. Una scuola di qualità è il primo alleato per non arrendersi al declino e per dare forza al Piemonte e all’Italia del domani. Un ringraziamento particolare va certamente rivolto alla Vicepresidente della Giunta Regionale Elena Chiorino e al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte Stefano Suraniti, per aver definito questo programma qualificante di interventi nell’ambito del piano 2025/26.”

Le modalità di partecipazione (con scadenza 31 ottobre 2025) sono consultabili al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/attivita-per-scuole/bandi-per-lampliamento-dellofferta-formativa-per-scuole-ogni-ordine-grado