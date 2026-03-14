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Cronaca | 14 marzo 2026, 10:09

Maltempo in Granda: nevica sull'arco alpino [FOTO]

Secondo le previsioni, la neve, dalla quota di 1200-1300 metri, scenderà gradualmente fino a 500-700 all'alba di domenica

Neve al Tenda

Neve al Tenda

Maltempo in tutto il nord Italia, come previsto, dalla mattinata odierna (sabato 14 marzo).

Precipitazioni in Granda con pioggia in pianura e nevicate sull'arco alpino.

Secondo le previsioni la neve, dalla quota di 1200-1300 metri scenderà gradualmente fino a 500-700 all'alba di domenica.

L'Arpa annuncia picchi di oltre un metro di neve sulle Alpi settentrionali, 70-80 cm su Graie e Marittime e 30-40 cm sulle Cozie. Con l'intensificarsi delle nevicate, a partire da metà giornata, è atteso un brusco aumento del grado di pericolo valanghe in particolare sui settori settentrionali.

Nelle immagini di i-Gate la situazione al Santuario di Sant'Anna di Vinadio

Esaurimento dei fenomeni a partire dal pomeriggio di domenica.

redazione

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