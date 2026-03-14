Maltempo in Granda: nevica sull'arco alpino [FOTO]

Maltempo in tutto il nord Italia, come previsto, dalla mattinata odierna (sabato 14 marzo).

Precipitazioni in Granda con pioggia in pianura e nevicate sull'arco alpino.

Secondo le previsioni la neve, dalla quota di 1200-1300 metri scenderà gradualmente fino a 500-700 all'alba di domenica.

L'Arpa annuncia picchi di oltre un metro di neve sulle Alpi settentrionali, 70-80 cm su Graie e Marittime e 30-40 cm sulle Cozie. Con l'intensificarsi delle nevicate, a partire da metà giornata, è atteso un brusco aumento del grado di pericolo valanghe in particolare sui settori settentrionali.

Nelle immagini di i-Gate la situazione al Santuario di Sant'Anna di Vinadio

Esaurimento dei fenomeni a partire dal pomeriggio di domenica.