"La Ruota" di Pianfei ceduto al gruppo Xenia, proprietario della catena Phi Hotels

Xenia, "hospitality company" con servizi di accommodation, tour operator incoming e la propria catena alberghiera Phi Hotels, comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del ramo d'azienda Hotel La Ruota, 4 stelle di Pianfei, e per un contratto "rent to buy" per la componente immobiliare.
"La location – indica una nota –, situata a pochi chilometri da Prato Nevoso e dal confine con la Francia, consentirà al gruppo Phi Hotels, di potenziare la propria presenza sia in Piemonte che a livello nazionale".
Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il prossimo 30 aprile, con efficacia operativa al 1° settembre 2026.
Con questa operazione, il portafoglio alberghiero del gruppo Phi Hotels sale a 19 strutture, avvicinando l'obiettivo delle 25 strutture previsto dal Piano Industriale.