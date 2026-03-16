 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 16 marzo 2026, 13:25

"La Ruota" di Pianfei ceduto al gruppo Xenia, proprietario della catena Phi Hotels

Siglato accordo vincolante per l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'albergo quattro stelle e per un contratto "rent to buy" per la componente immobiliare

L'Hotel La Ruota di Pianfei

L'Hotel La Ruota di Pianfei

Xenia, "hospitality company" con servizi di accommodation, tour operator incoming e la propria catena alberghiera Phi Hotels, comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del ramo d'azienda Hotel La Ruota, 4 stelle di Pianfei, e per un contratto "rent to buy" per la componente immobiliare.

"La location – indica una nota –, situata a pochi chilometri da Prato Nevoso e dal confine con la Francia, consentirà al gruppo Phi Hotels, di potenziare la propria presenza sia in Piemonte che a livello nazionale".

Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il prossimo 30 aprile, con efficacia operativa al 1° settembre 2026.

Con questa operazione, il portafoglio alberghiero del gruppo Phi Hotels sale a 19 strutture, avvicinando l'obiettivo delle 25 strutture previsto dal Piano Industriale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium