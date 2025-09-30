Riello e Alpiclima: tecnologia e ambiente al centro del futuro

Oggi le aziende che guardano avanti non possono limitarsi a proporre soluzioni tecnologiche: devono contribuire in modo concreto alla tutela del pianeta. È in questa prospettiva che Alpiclima di Mondovì ha scelto di essere partner ufficiale Riello, marchio italiano che da oltre un secolo è sinonimo di climatizzazione e riscaldamento, oggi impegnato con forza anche sul fronte della sostenibilità.

Con la campagna “Riello per l’Ambiente”, il brand ha intrapreso un percorso misurabile verso un modello produttivo più sostenibile, mettendo al centro efficienza, innovazione e rispetto per le risorse naturali. I risultati raggiunti lo dimostrano:

riduzione del 25% dei consumi energetici nello stabilimento di Legnago (VR)

utilizzo al 100% di energia da fonti rinnovabili nei siti produttivi italiani

taglio del 20% delle emissioni dirette di CO₂ negli ultimi tre anni

packaging completamente riciclabile, con meno plastica e più materiali biodegradabili

Non sono semplici dati ma la conferma di una visione che mette al centro etica e responsabilità; è la stessa visione che Alpiclima porta avanti nel proprio lavoro quotidiano, diffondendo soluzioni che uniscono innovazione e rispetto per l’ambiente.

Essere concessionaria Riello per Alpiclima significa soprattutto prendersi la responsabilità di portare sul territorio strumenti concreti per la transizione energetica. Ogni impianto installato e seguito dai tecnici Alpiclima contribuisce alla riduzione delle emissioni, al miglioramento del comfort abitativo e alla diffusione delle energie rinnovabili.

Caldaie ad alta efficienza, pompe di calore ibride, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero energetico, soluzioni per il fotovoltaico: sono queste le tecnologie che Riello sviluppa e che Alpiclima propone ai propri clienti, con un obiettivo chiaro e condiviso: garantire benessere, risparmio e sostenibilità.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it