Formazione preassuntiva su salute e sicurezza, le agenzie formative di Confcommercio Cuneo si uniscono

Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, che ridefinisce contenuti, durate e modalità formative per tutte le figure aziendali coinvolte.

Tra le novità più rilevanti, spicca l’obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori – sia generale sia specifica – immediatamente e non più entro 60 giorni dalla data di assunzione. Una modifica che ha un impatto significativo dal punto di vista operativo e che impone alle imprese di pianificare i percorsi formativi prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

Per rispondere a questa nuova esigenza, le agenzie formative Ascomform di Bra, Ascomforma di Cuneo e Savigliano Formazione hanno deciso di fare squadra, elaborando un calendario unico di corsi che garantisce la disponibilità della formazione preassuntiva nei tempi previsti dalla legge.

Grazie all’intensificazione dell’offerta, con sei corsi al mese erogati sia in presenza sia in modalità e-learning, le imprese del territorio avranno a disposizione un’opportunità concreta per rispettare la normativa ed evitare rischi connessi all’assunzione di dipendenti non ancora formati. La collaborazione tra le tre agenzie formative rappresenta una risposta forte e coordinata, utile non solo per le aziende ma anche per associazioni di categoria, professionisti e consulenti del lavoro che supportano quotidianamente le realtà produttive.

Ascomform di Bra (0172/413030 int. 6, segreteria@ascomform.it ), Ascomforma di Cuneo (0171/604127, info@ascomforma.it ) e Savigliano Formazione (0172/24.12.80 segreteria@saviglianoformazione.it ) sono a disposizione per informazioni ed iscrizioni.

Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio della provincia di Cuneo, e Luigi Barbero, coordinatore del tavolo dei direttori di Confcommercio provinciale, esprimono grande soddisfazione: “Questo accordo dimostra la volontà di collaborare, di essere uniti e di raggiungere insieme obiettivi importanti – dichiarano –. Grazie alla condivisione di risorse e competenze, oggi mettiamo a disposizione delle imprese un’offerta formativa molto più ampia e capillare rispetto a quanto ogni agenzia avrebbe potuto garantire singolarmente”.

Con questa iniziativa, il sistema Confcommercio provinciale rafforza il proprio ruolo a fianco delle imprese, offrendo un supporto concreto per affrontare in modo efficace le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.