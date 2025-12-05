PatchUP arriva ad Alba: una nuova apertura e una squadra giovane pronta ad aiutarti

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 15, ad Alba aprirà ufficialmente il nuovo centro assistenza PatchUP, in Via Cuneo 20/C. Si tratta del terzo punto del brand, dopo le sedi già operative a Savigliano e Bra. Per celebrare l’inaugurazione, PatchUP propone alcune promozioni valide per tutta la prima settimana: pellicola in omaggio per i primi 100 clienti, il 50% di sconto sul cambio batteria e il 20% su tutte le riparazioni.

Alla base del progetto c’è una squadra giovane e preparata composta da Carlo, Federico e Lorenzo, che negli ultimi anni ha contribuito a trasformare PatchUP in un punto di riferimento per chi cerca un’assistenza tecnica professionale, veloce e trasparente. La crescita del marchio è frutto proprio del loro approccio: competenze aggiornate, capacità di diagnosi rapida e attenzione reale alle esigenze quotidiane di chi utilizza smartphone, tablet e computer.

Il nuovo centro di Alba nasce sull’esperienza dei due punti già consolidati.

La sede di Savigliano, aperta da un anno, ha rapidamente ottenuto la fiducia dei cittadini grazie alla qualità delle riparazioni e alla varietà dei servizi offerti.

Il centro di Bra, attivo da due anni, è diventato una tappa fissa per privati e aziende che necessitano di interventi tecnici, configurazioni o consulenze.

PatchUP offre una gamma completa di servizi: riparazioni su smartphone, tablet e PC, sostituzioni rapide, diagnosi hardware e software, recupero dati, trasferimenti e backup, configurazioni account e interventi di manutenzione. I punti assistenza sono inoltre specializzati nel supporto alle aziende attraverso la PatchUP Card, una formula che consente di gestire in modo semplice e centralizzato i dispositivi dei collaboratori, con assistenza dedicata e tempi di risposta rapidi.

Affidarsi a PatchUP significa scegliere un team giovane, nativo digitale, abituato a lavorare con strumenti moderni e con un metodo agile che permette di intervenire in modo immediato sui problemi più comuni. Questo approccio permette di restituire il dispositivo in tempi brevi, mantenendo alta la qualità del servizio.

Con l’apertura del nuovo centro ad Alba, PatchUP rafforza la propria presenza sul territorio e conferma la volontà di offrire un supporto tecnico affidabile a un numero sempre maggiore di utenti. Il nuovo punto assistenza è pronto ad accogliere cittadini e curiosi, che potranno scoprire servizi, promozioni e novità pensate per rendere la tecnologia più semplice e accessibile.

